Buharkent’te de görev yapmıştı, görevden alındı

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Aydın’ın Buharkent ilçesinde 20132016 yılları arasında görev yapan Antalya Gazipaşa Kaymakamı Cemil Öztürk İçişleri Bakanlığı’nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında görevden alındı.

Antalya Valiliğince dün sabah görevden alınan Öztürk’ün yerine Antalya Vali Yardımcısı Aydın Abak’ın vekalet edeceği açıklandı. Yaşanan gelişmelerin ardından Gazipaşa Kaymakamlığı ve Antalya Valiliğinin resmi internet sitelerinden Öztürk’e ait bilgiler kaldırıldı.

Geçtiğimiz Ağustos ayında Gazipaşa Kaymakamlığına atanan Öztürk, 20082010 tarihleri arasında Antalya Gündoğmuş’ta, 20102012 tarihleri arasında Sivas Altınyayla’da, 20122013 tarihleri arasında ŞırnakUludere’de, 20132016 tarihleri arasında Aydın Burhankent’te, 20162019 tarihleri arasında Vanİpekyolu’nda Kaymakamlık ve Belediye Kayyumu görevlerini yapmıştı.

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