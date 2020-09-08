Bozdoğan’da makilik yangını

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Aydın’ın Bozdoğan ilçesindeki güneş enerji santrali yanındaki makilik alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Asma Mahallesi’ndeki güneş enerji santrali yanındaki makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. 7 dekarlık alanda etkili olan yangını söndürmek için ekipler havadan ve karadan çalışma başlattı.



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