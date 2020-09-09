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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Altın Güvercin Kuşadası'na büyük katkı sağladı

İHA

Bu yıl 23'üncü kez düzenlenen Türkiye'nin pop müzik alanında ilk ve tek beste yarışması olan Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması, pandemi koşullarına rağmen büyük bir coşku içerisinde tamamlandı. 3 günlük bir programla gerçekleşen ve final gecesi televizyondan canlı olarak yayınlanan 23. Altın Güvercin Beste Yarışması Kuşadası'nın tanıtımına büyük katkı sağladı.

Altın Güvercin Kuşadası'na büyük katkı sağladı

Bu yıl 23’üncü kez düzenlenen Türkiye’nin pop müzik alanında ilk ve tek beste yarışması olan Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması, pandemi koşullarına rağmen büyük bir coşku içerisinde tamamlandı. 3 günlük bir programla gerçekleşen ve final gecesi televizyondan canlı olarak yayınlanan 23. Altın Güvercin Beste Yarışması Kuşadası’nın tanıtımına büyük katkı sağladı.
Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat Tanıtım Vakfı (KUSAV) tarafından altı yıllık aranın ardından geçtiğimiz yıl yeniden kente kazandırılan Altın Güvercin Beste Yarışması, bu yıl pandemi koşullarında gerçekleşti. Pandemi tedbirlerinin en üst düzeyde uygulandığı yarışma kapsamında düzenlenen tüm etkinlikler, sosyal mesafe kuralı gözetilerek sınırlı sayıda katılımcı ile gerçekleşti. Hijyen ve maske kurallarına da titizlikle uyulan yarışma kapsamında zorunlu olmamasına rağmen tüm katılımcılardan HES kodu istendi. Kurulan 40 kişilik bir ekip tarafından etkinlik alanlarının girişinde tüm katılımcıların HES kodları kontrol edildi.
Altın sponsorluğunu Eviz Yapı’nın, ana sponsorluğunu ise Setur Marina ve Ulusoy Enerji’nin üstlendiği, 16 firmanın ise destek sponsoru olarak katkıda bulunduğu Altın Güvercin Beste Yarışması, 4 Eylül’de Kuşadası Belediyesi Başkanı Ömer Günel’in Tarihi Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı’nda düzenlediği bir basın toplantısı ile başladı. Basın toplantısının ardından İbramaki Sanat Galerisi’nde “Dünden Bugüne Altın Güvercin” isimli fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı. Aynı günün akşamı, 2000 yılında düzenlenen Altın Güvercin Beste Yarışması’na finalist olarak katılan ve ikinci olan ünlü yorumcu Ferhat Göçer’in şarkıları ile renk kattığı bir açılış kokteyli düzenlendi. Altın Güvercin Beste Yarışması’nın ikinci gününde ünlü pop müzik sanatçısı Berkay, bir konser verdi.
6 Eylül’de Altın Güvercin Amfi Tiyatro’da gerçekleşen büyük final gecesinde ise heyecan zirveye taşındı. Büyük final gecesinde finalistler, aralarında Türkiye’nin en sevilen televizyoncularından Okan Bayülgen, başarılı yazar ve müzisyen Tuna Kiremitçi, Kurtalan Ekspresi’nin üyesi Ahmet Güvenç ve ünlü besteci Metin Özülkü gibi Türk müzik ve sanat dünyasının önemli isimlerinin yer aldığı 12 kişilik jüri karşısında bestelerini seslendirdi. Final jürisinin, müzikseverlerin büyük ilgi gösterdiği dijital oylamanın sonuçlarının da eklenmesiyle yaptığı değerlendirme neticesinde birinciliği “Kokun Şehir Değiştirdiğinde” isimli bestesi ile Deniz Özçelik kazandı. Özçelik, En Başarılı Yorumcu ödülüne de layık görüldü.
Final gecesinde bu yıl ilk kez verilen KUSAV Onur Ödülü’ne layık görülen Türk pop müziğinin duayen ismi Erol Evgin, birbirinden güzel şarkılarını katılımcılar için seslendirdi. Erol Evgin, muhteşem sesi, yorumu ve performansı ile dinleyicilere adeta bir müzik ziyafeti yaşattı.
Final gecesi televizyondan canlı olarak yayınlanan 23. Altın Güvercin Beste Yarışması’na yerel, bölgesel ve ulusal basın büyük ilgi gösterdi. Yarışma, kentin tanıtımına büyük katkı sağladı.
En Başarılı Yorumcu ödülüne de layık görülen Altın Güvercin’in yeni sahibi Deniz Özçelik, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’i makamında ziyaret etti. Sanatın ve müziğin önemine dikkat çeken Özçelik, sanatçıların kendilerini ifade etme ve eserlerini paylaşma imkanı bulamadığı böylesine zor bir dönemde Altın Güvercin Beste Yarışması’nı düzenleyerek kendilerine destek olan Başkan Ömer Günel’e teşekkür etti. Başkan Ömer Günel ise, Altın Güvercin’in düzenlendiği yıllar boyunca Türk pop müziğine çok önemli isimler kazandırmış marka bir organizasyon olduğunu belirtti. Özçelik’i bir kez daha tebrik eden Başkan Ömer Günel, genç müzisyene başarılar diledi.

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