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Başkan Atay, Kekik hasadı yaptı Efeler Belediyesi’nden üreticiler için örnek uygulama

İHA

Başkan Atay, Kekik hasadı yaptı Efeler Belediyesi’nden üreticiler için örnek uygulama

Şahnalı Mahallesi’nde düzenlenen kekik hasadı etkinliğinde konuşan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, miras yoluyla azalan tarlaların daha verimli kullanılmasına dikkat çekerek “Alternatif ürünler ile kazancınızı arttırmaya örnek olmak istedik” dedi.
Efeler Belediyesi tarafından Şahnalı Mahallesi’nde üretilen kekikler düzenlenen etkinlikle hasat edildi. Üreticileri alternatif ürünlere teşvik etmek ve gelir seviyelerini arttırmak amacıyla örnek olmak istediklerine dikkat çeken Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, kekiğin önemli bir değer olduğunu ve kekikten elde edilen yağın 1 litresinin 600 TL değerinde olduğunu belirtti.
“Kekik ekimleri yaygınlaşır”
Şahnalı Mahalle Muhtarı Metin Solak; “Köyümüze bu kekik dikiminde öncülük yapan Sayın Efeler Belediye Başkanımıza köyümüzü tanıttığı için teşekkürü bir borç biliyorum. İnşallah bu kekik, bölgemize, çiftçimize, daha geniş alanlara ekilir, daha da gelişir. Onun için Sayın Başkanımız Mehmet Fatih Atay’a teşekkür ediyorum” dedi.
“Örnek olmasını istedik”
Hasat etkinliğinde konuşan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, mutluluğunu dile getirerek “Seçimlerden önce sizlerden oy isterken, bazı değer yargılarımı ortaya koymuştum. Babalarımızdan atalarımızdan kalan tarlalarımız miras yoluyla bölündü. Artık tarlalarımız çok az kaldı ve bu az kalan tarlalardan en iyi şekilde ürün elde edip gelirinizi arttırmamız için alternatif ürünlere geçilmesi gerekiyordu. Alternatif ürünlere geçmek için de bazı örnekleri görmeniz gerekiyordu. Biz de ne yapabiliriz diye düşündük. Önce Işıklı’da lavanta ekimi yaptık ama lavantanın zamanlamasını kötü bir şekilde yaptığımız için onda başarılı olamadık. Kekikte damlama sulama yaptık, çapa yaptık günlerce, işçi kardeşlerimiz sıcağın bağrında çalıştılar, yetiştirdiler. Bugünde hasadını yapıyoruz. Bir alternatif olarak sizlere sunmak için bunları örnek olarak buraya diktim. Buradan elde edeceğimiz gelirin ne kadar olacağını göreceksiniz ve kendi tarlalarınıza ekip ekmeme konusunda karar vereceksiniz” dedi.
“Ne gerekiyorsa yapmaya hazırım”
Marka şehir olmak için öncelikle üretmek gerektiğinin altını çizen Başkan Atay; “Üretim yapmadan hiçbir ülke kalkınamaz. Biz üretim yapmamız için önce bilgili olmamız gerekiyor, örneklerini görmemiz gerekiyor. O örneklerden yola çıkarak üretimimizi arttırmamız ve gelirimizi elde etmemiz gerekiyor. Bunu sizin için yaptık. Bunun da sanayisini kuruyoruz şimdi, fabrikasını da Tepecik Mahallesi’ne yaptık. Enginarı da konserve yapacağız, salça yapacağız, yaş incir reçelini yapacağız, cevizi yapacağız, turşusunu yapacağız. Sadece kadınlarımızı çalıştıracağız o fabrikada. Orada da pozitif ayrımcılık yapacağız. Sizin için ne yapılması gerekiyorsa yapacağız. Bunun için bu göreve geldik ve sizlerin kalkınması için, gelir düzeyinizi ve refah seviyenizi artırmanız için ne gerekiyorsa yapacağız. Bana güvendiniz ve seçtiniz. Ben de sizin yüzünü kara çıkarmadan her şeyi yapmaya hazırım ve yapacağım” dedi.
Gerçekleştirilen etkinlik sonrasında davetlilere Efeler Belediyesi tarafından üretilen kekik suyu ve kuru kekik ikram eden Başkan Atay, kekiğin faydalarından da bahsetti.

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