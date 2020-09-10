Çalınan otomobil 24 saat geçmeden sahibine teslim etti

Aydın’ın Efeler ilçesinde gece saatlerinde bir şahsın evinin önünden hırsızlar tarafından çalınan otomobil, polis ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edilirken, olaya karışan 3 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Girne Mahallesi’nde bir şahsa ait aracın evinin önünden çalınması neticesi meydana gelen Oto Hırsızlığı Mala Zarar Verme olayı ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin C. A. , A. A. ve A. B. isimli şahıslar oldukları tespit edildi. Polis ekipleri tespit ettikleri şüphelileri olayın üzerinden 24 saat geçmeden, çalmış oldukları araç ile yakaladı. Şahıslar işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken, çalınan araç sahibine teslim edildi.

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