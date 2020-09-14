Aydın filede zorlu sınavda

AYDIN, (DHA) - MİSLİ.com Sultanlar Ligi'ndeki ilk maçında evinde Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 mağlup eden Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın deplasmanda Vakıfbank'la karşı karşıya gelecek. Vakıfbank Spor Sarayı'nda oynanacak müsabaka saat 17.30'da başlayacak. Ligde 2 puanla 7'nci sırada yer alan Aydın temsilcisi, sezona 3 puanla başlayan Avrupa ve Dünya Kulüpler Şampiyonu ünvanlı güçlü rakibini yenerek 2'de 2 yapmayı hedefliyor.DHA-Spor Türkiye-Aydın AYDIN, (DHA)
2020-09-14 13:02:35
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