Nazilli Belediyespor'da sürpriz ayrılık



Bahattin ALBAYRAK / AYDIN, (DHA) Misli.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Feathiyespor deplasmanında oynayacağı sezonun ilk maçına günleri sayan Nazilli Belediyespor'da şok bir ayrılık yaşandı. Siyah-beyazlılar, geçen sezon şampiyon olan Karacabey Belediyespor'dan transfer edilen golcü Ömer Çetinbaş'la yolları ayırdı.

Kulüp Başkanı Soner Yelkovan, "Daha önce anlaşma sağladığımız forvet mevkisinde görev yapan oyuncumuz Ömer Çetinbaş bizlere başvurarak bazı nedenlerden dolayı Nazilli Belediyespor'dan ayrılmak istediğini belirtti. Biz de kendisi ile karşılıklı olarak anlaşarak kendisine izin verdik. Kendisine bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar diliyoruz" dedi.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK

2020-09-17 14:20:58



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