Jandarmadan Zeus Mağarası’nda korana virüs denetimi

Kuşadası Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Dilek Yarımadası Milli Parkı’nın girişinde bulunan Zeus Mağarası’nda virüs önlemleriyle ilgili denetim yaptı.

Edinilen bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı tarafından “ Sağlık için, hepiniz için “ sloganı ile başlatılan çalışma kapsamında Kuşadası Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Kuşadası’na bağlı Güzelçamlı’daki Dilek Yarımadası Milli Parkı girişinde bulunan Zeus Mağarası’nda hijyen, maske ve mesafe konusunda denetimler yaparak, bilgilendirmelerde ve uyarılarda bulundu.

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