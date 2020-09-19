Karacasu’da kısıtlamalar kaldırıldı, pazarcı esnafı sevindi Karacasu pazarına HES Kodu zorunluluğu getirildi

Aydın’ın Karacasu ilçesine salgın riskini azaltma çalışmaları kapsamında 15 günlüğüne ilçe dışından pazarcı esnafı alınmaması kararı kaldırıldı.



Karacasu İlçe Hıfzıssıhha ve Salgın Yönetimi Merkezi Kurulu, Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley’in çağrısı üzerine olağanüstü toplandı. Toplantıda koronavirüs ile mücadeleye ilişkin çalışmalar görüşülürken, ilçede salgının yayılmasını en az seviyeye indirmek amacıyla alınan yeni kararlar belli oldu. Karacasu’ya ilçe dışından gelen pazarcı esnaflarının alınmaması ve Karacasu’dan başka ilçelere pazarcı esnafının gitmemesi yönünde alınan kısıtlama kararı kaldırıldı. Tedbirler ve alınan kararlar kapsamında olası bir temaslı durumunda kolay bir şekilde tespit edilebilmesi amacıyla Karacasu’ya ilçelerden gelen pazarcı esnafına HES Kodu zorunluluğu getirildi.



Toplantıda alınan kararları ile ilgili Karacasu Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada “Koronavirüs salgınının ülkemiz ve yakın çevremizde son dönemdeki artış hızı nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha ve Salgın Yönetimi Kurulları, Kaymakam Ahmet Soley' in çağrısı üzerine olağanüstü toplanıp, 13.09.2020 tarihli kararı değerlendirilerek 1. ve 2. maddesinde yer alan kararın 2. maddesindeki Nazilli'den gelen pazarcı esnafının İlçemizdeki pazar yerine aluamaınaları ve İlçemizdeki pazarcı esnafının Nazilli'de kurulan pazarlara gitmemelerinin kısıtlanması kararlarının kaldırılmasına ve ilçemiz pazarlarına gelen pazarcı esnafının İSDEM veri tabanı üzerinden HES uygulaması ile kontrollerinin yapılarak pazar yerine alınmasına, İSDEM kontrolü ve HES uygulamasında hasta veya temaslı olduğu görülenlerin pazara alınmayıp, en yakın sağlık kuruluşuna götürülmek üzere kolluk kuvvetlerine bildirilmesine, bu karara ve bugüne kadar alınmış ve halen yürürlükte olan İl ve İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararları ile Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi Covid19 Çalışma Rehberinde belirlenmiş tedbir ve kurallara aykırı davrananların Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi uyarınca cezalandırılıp, eylemlerinin adli bir suç teşkil etmesi durumunda Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına, oy birliği ile karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

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