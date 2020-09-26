Söke'de ziraat alanındaki yangın ormana sıçradı (3)

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AYDIN VALİSİ AKSOY İNCELEMELERDE BULUNDU

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Söke´de yangının devam ettiği bölgede inceleme yaptı. Söke Kaymakamı Soner Zeybek ve AK Parti Milletvekili ve MKYK üyesi Metin Yavuz ile birlikte Akçakonak ve çevresinde incelemeler yapan Vali Aksoy, Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerinden bilgi aldı. Vali Aksoy, ayrıca Söke'nin Ovacık Yaylası'na da giderek yangından zarar gören ve kovanları yanan arıcılarla görüştü. Burhan CEYHAN/SÖKE (Aydın),(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Söke Burhan CEYHAN

2020-09-26 22:54:54



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