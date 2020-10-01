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ATM’ye yerleştirilen kameralı kopyalama aparatını vatandaşın dikkati ortaya çıkardı

İHA

ATM’ye yerleştirilen kameralı kopyalama aparatını vatandaşın dikkati ortaya çıkardı

Kuşadası’nda bir bankaya ait ATM’ye kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından yerleştirilen kameralı kart kopyalama aparatı bir vatandaşın dikkati sonucu ortaya çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası’nda otogar karşısı çevre yolu üzerinde bir bankaya ait ATM cihazından para çekmek isteyen Ferhat Kaler isimli bir kişi kartını yuvaya yerleştirirken bir gariplik olduğunu fark etti. Şüphelendiği için 155’i arayan dikkatli vatandaşın şikayeti üzerine polis ekipleri olay yerine geldi. ATM cihazını inceleyen ekipler, ATM’ye yerleştirilmiş şekilde kameralı bir kart kopyalama aparatını ortaya çıkardı. Kuşadası Emniyet Müdürlüğü tarafından ATM cihazında kart kopyalama aparatı bulunması üzerine hem ATM’lerdeki hem de bölgedeki kameraları inceleyerek geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Bu arada, dikkatli davranması nedeniyle ATM’deki kart kopyalama aparatının bulunmasını sağlayan Ferhat Kaler isimli vatandaş, “Arkadaşla para çekmeye gelirken arkadaş kartı bankamatiğe soktu. ATM bizden doğum tarihini falan istedi. Arkadaşım doğum tarihini girince işleminizi şu anda gerçekleştirmiyoruz diye bir yazı çıktı ve kartı geri attı. Polisi aradık ekipler geldi ve kamerayı ve kopyalama cihazını tespit ettiler“ dedi.

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