Aydın'ın voleybolda rakibi Beşiktaş

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AYDIN, (DHA) - MİSLİ.com Sultanlar Ligi'nde son olarak deplasmanda Sistem9 Yeşilyurt'u 3-2 mağlup eden Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın evinde Beşiktaş'la kozlarını paylaşacak. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Mavi-beyazlılar, galibiyeti bulunmayan Beşiktaş'ı yenerek iç sahada 4'te 4 yapmayı hedefliyor. Aydın Büyükşehir Belediyespor ligde 10 puanla 6'ncı sırada, puanı bulunmayan Beşiktaş ise 15'inci basamakta yer alıyor.DHA-Spor Türkiye-Aydın AYDIN, (DHA)

2020-10-02 13:55:38



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