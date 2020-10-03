Didim Belediye başkanı Atabay'dan esnaf ziyareti

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Balıkçı ve Manavlar Çarşısı’nın açılışının ardından bölge esnafına ziyaretlerde bulundu.

Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, Didim Belediyesi tarafından yenilenerek modern bir görünüme kavuşan Balıkçılar ve Manavlar Çarşı'sındaki açılışın ardından Cumhuriyet Caddesi ve Selanik Caddesi’nde bulunan esnafları ziyaret etti. CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak, Didim Belediyesi Başkan Yardımcıları Zeynel Şener, Yusuf Deveci ve belediye meclis üyelerinin katılımı ile gerçekleşen ziyarette Başkan Atabay, esnafları teker teker dolaşarak hayırlı işler ve sağlıklı günler diledi.

Bölge esnafını dinleyen, talep öneri ve şikayetlerini not alarak ilgili birimlere ileten Başkan Atabay “Birlikte ilçemizin tüm sorunlarını aşacak, modern çağdaş ve daha yaşanabilir bir Didim oluşturacağız” dedi.

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