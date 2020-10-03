AYTO Akamdemi 'Çevrimiçi' AYTO online eğitimlerini sürdürüyor

Aydın Ticaret Odası (AYTO), kişisel gelişimden mesleki eğitime birçok alanda verdiği eğitimler ile üyelerinin ticaret hacmini geliştirmek, nitelikli ve belgeli iş gücüne katkı sağlamak adına eğitim içeriklerini çeşitlendirmeye devam ediyor.



AYTO üyeleri için 2 Ekim Cuma günü saat:16.00 18.00 arasında online olarak iş dünyasında kendini ifade edebilme, diğer insanları ikna edebilme yöntemleri ve stratejilerinin anlatıldığı 'Boş Muyuz? Dolu Muyuz?' eğitimi gerçekleştirildi. Toplam Kalite Yönetimi Bilim Uzmanı Teyfik Bıyıklı tarafından verilen ve videokonferans yoluyla gerçekleştirilen eğitimde iş hayatında işletme içi ve dışı iletişimin tutarlılığı, bütünlüğünde etkin dinleme, empati kurma, ,ikna etme ve çatışmaları ele alma gibi unsurların etkisi ve işletmelerin görünürlüğü ele alındı.



Korona virüs salgını nedeniyle birçok etkinliğin videokonferans yoluyla yapılmaya devam edildiğini ve bu durumun eğitimlere etkisinin yadsınamayacağını dile getiren AYTO Genel Sekreteri İlknur Kabasakal, “Birçok sektörden katılımcının konu ile ilgili görüşleri dinlenerek korona virüs salgını nedeniyle birçok etkinliğin videokonferans yoluyla yapıldığı bu dönemde interaktif bir eğitim ortamı oluşturuldu. Aydın Ticaret Odası olarak üyelerimizin bu süreçte dahi sektör ve iş dünyasına yönelik gelişmelerden haberdar olmaları adına geniş yelpazede sunduğumuz online eğitim içeriklerimiz ile AYTO Akademi eğitimlerimize kesintisiz devam ediyoruz. Üyelerimiz talep ettikleri eğitimleri Odamız eğitim biriminin 02562180909 telefonundan dahili 131 ve 121 numaralarından bize iletebilirler. AYTO Akademi üyelerimize her daim çevrimiçi" dedi.



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