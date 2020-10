Dini nikahlı eşini kuaförde öldüren zanlı, tutuklandı

Burhan CEYHANCemal YILDIRIM/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Efeler ilçesinde, bir süredir ayrı yaşadığı dini nikahlı eşi Sinem Kaya'yı (33) öldüren Dinçer Ö. (38), tutuklandı. Sinem Kaya'nın olay anında sığındığı kuaförün sahibi Önder Gül, "Büyük şok yaşadık. Her şey bir anda oldu" dedi.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında, Güzelhisar Mahallesi 41'inci Sokak'ta oturan 2 çocuk annesi ev kadını Sinem Kaya çöp dökmek için dışarı çıktı. Kaya, bu sırada aynı sokakta bulunan ganyan bayiinden çıkan, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan bir süredir ayrı yaşadığı dini nikahlı eşi, inşaat işçisi Dinçer Ö.'nün kendisine doğru geldiğini fark etti. Bunun üzerine Kaya, elindeki çöpü yere atarak, kaçmaya başladı. Kaya, can havliyle sokaktaki bir kuaför dükkanına sığındı. Peşinden gelen Dinçer Ö., belinden çıkardığı tabancayla içeride Kaya'ya 7 el peş peşe ateş etti. Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinde vurulan Sinem Kaya, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaya'nın cesedi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan Dinçer Ö. ise bugün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Dinçer Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'BÜYÜK ŞOK YAŞADIK'

O anları DHA'ya anlatan kuaför işletmecisi Önder Gül, "Sokakta iki kişinin kavgası sonrası kadın koşarak bize sığındı. Adamda kadının arkasından koşarak içeriye girdi. Ben elindeki tabancayı görünce polisi aramak için dışarıya çıktım. Her şey bir anda oldu büyük şok yaşadık. Allah'tan olayın yaşandığı an içeride hiçbir müşteri yoktu. Sadece ben vardım. Burada bir insanın hayatı karardı. Tek tesellimiz o sırada kimsenin olmayışıydı. Biri öldü, diğeri cezaevine gitti. İki el silah sesi duyabildim. Ama 7 el ateş etmiş. Sonra polis gelince ben bile içeriye giremedim. Olmaması gereken bir şeydi. İkisini de tanımıyoruz ilk kez gördük" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN Cemal YILDIRIM

