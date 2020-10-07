Aydın´da fuhuş operasyonu: 6 gözaltı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)AYDIN'da polis ekiplerince, sosyal medya üzerinden iletişim kurarak fuhuş yaptıkları tespit edilen 6 kişi, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyada yapılan araştırmalarda, haklarında daha önce fuhuştan işlem yapılmış 6 şüphelinin, fuhuş amaçlı müşteri temini için açmış oldukları ve müstehcen paylaşımlar yaptıkları 45 hesap tespit etti. Saat 08.30 sıralarından önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli sosyal medya üzerinden fuhuş yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne getirildi. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Merkez Burhan CEYHAN
2020-10-07 19:34:59
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