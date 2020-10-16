Aydın, Nilüfer'le rakip

AYDIN, (DHA)Misli.com Sultanlar Ligi'nde son 2 maçında deplasmanda Fenerbahçe Opet'e 3-0, evinde lider Eczacıbaşı Vitra'ya 3-1 yenilen Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın zirve yarışı veren Nilüfer Belediyespor'a konuk olacak. Bursa Cengiz Göllü Spor Salonu'nda oynanacak 10'uncu hafta mücadelesi saat 18.00'de başlayacak. Maçı Misli.com Web ve Mobil TV naklen yayınlayacak. Ligde 7'nci sırada yer alan Aydın temsilcisi, 3'üncü basamaktaki rakibinin 3 maçlık galibiyet serisini sona erdirmeye çalışacak. DHA-Spor Türkiye-Aydın
2020-10-16 10:48:12
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