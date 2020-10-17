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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Aksoy, Kuşadası’nda şehit ailelerini ziyaret etti

İHA

Vali Aksoy, Kuşadası’nda şehit ailelerini ziyaret etti

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Kuşadası’nda şehit ailelerini ziyaret etti.
Çeşitli inceleme ve ziyaretlerde bulunmak üzere Kuşadası’na gelen Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’a şehit ailelerini ziyareti sırasında Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel eşlik etti. Vali Aksoy, önce 1992 yılında İstanbul Esenler’de meydana gelen terör saldırısında şehit olan polis memuru Şaban Ceylan’ın ailesini ardından da 2013 yılında Ankara’da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Pilot Üsteğmen Emre Acar’ın ailesini ziyaret etti. Şehit aileleri Vali Aksoy’un ziyaretinden büyük memnuniyet duyarken, Vali Aksoy’da, “ Şehitlerimiz bizin en değerli varlıklarımızdır. Hiçbir zaman unutmayacağız, unutturmayacağız. Ailelerinin de her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Tüm şehitlerimizi minnetle ve saygıyla anıyorum “ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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