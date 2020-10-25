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Karacasu’da 3 kişi daha pozitif çıktı Temaslı 1 kişi hayatını kaybetti

İHA

Karacasu’da 3 kişi daha pozitif çıktı Temaslı 1 kişi hayatını kaybetti

Aydın’ın Karacasu ilçesinde hızlı bir yükselişe geçen koronavirüs vakaları kritik seviyelere gelirken, 3 vatandaşın korona testi pozitif çıkarken 1 temaslı vatandaş da hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı tarafından Aydın’ın artış gösteren iller arasında olduğunun açıklanması sonrasında, il genelinde sıkı tedbirler alınmaya devam ederken, Karacasu ilçesinde de vaka artış hızı yükselişe geçti. Karacasu ilçesi Cabi, Yaylalı ve Küçükdağlı Mahallerinde olmak üzere toplam 3 vatandaşın koro testi pozitif çıktı. Karacasu Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ilçe genelindeki pozitif vaka sayısı 15 olurken, temaslı sayısı ise 50 oldu. Konu ile ilgili Karacasu Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada “Korona salgını süreci ülkemizde ikinci kez zirve yapmış olup, ilimiz salgının en hızlı yayıldığı iller arasında yer alırken her ne kadar ilimizde aktif vakaların en az olduğu 2. ilçe konumundaysa da ilçemizde de aktif vaka ve temaslı sayıları hızla artmaktadır. Temaslı olarak izole altında bulundurduğumuz Cabi Mahallemizde 1, Yaylalı Mahallemizde 1 ve Küçükdağlı Mahallemizde 1 olmak üzere ilçe merkezinde 3 kişinin PCR testi pozitif çıkarak ilçemizdeki aktif vaka sayısı 15'e, ilçemizdeki temaslı sayısı 50'ye ve izole altındaki konut sayısı 35'e yükselmiştir. Ayrıca, Geyre Mahallemizde izole altında bulunan ve PCR testi yapılmadığından henüz aktif vaka olarak kabul edemediğimiz 1 temaslımız vefat etmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum” ifadelerine yer verildi.
“En ufak belirtiyi ihmal etmeyelim”
Konu ile ilgili açıklama yapan Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley ise; “Görüldüğü gibi koronavirüs sürecinden en iyi korunma yöntemi mümkün olduğunca dışarı çıkmamaktır. Bir süre için zorunlu olmadıkça evde kalıp dışarı çıkmayalım. Komşu ve aile ziyaretlerine bir süre ara verelim. Pazara, pazarın sakin olduğu geç saatlerde çıkalım ve pazarda mümkün olduğunca az kalalım. Çocuklarımızın korunması için okullarımızda önlemler en iyi şekilde eksiksiz alınmaktadır, çocuklarımızın okullarda en iyi şekilde korunduğundan şüpheniz olmasın. Ancak çocuklarımızın okula geliş gidişlerinde hala risk altında olduğunu unutmayıp, küçük çocuklarımıza okula geliş gidişlerinde mutlaka eşlik edip bu süreçte de maske takmalarını ve sosyal mesafeyi korumalarını ve dışarıda oyalanmadan doğrudan okula ve çıkışlarda da doğrudan eve gitmelerini sağlayalım. En ufak öksürük, ateş, halsizlik, solunum sıkıntısı, eklem kas ağrıları, tat ve koku kaybı alerji gibi semptom belirtilerinde ihmal etmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvuralım. Lütfen bizlere destek olun, ilçemizi Covid19 virüsünden bir olmanın gücü ile hep birlikte koruyalım” dedi.

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