Aydın filede deplasmanda oynuyor

AYDIN, (DHA) - MİSLİ.com Sultanlar Ligi´nde üst üste aldığı 3 mağlubiyetin ardından evinde PTT´yi 3-1 yenerek moral bulan Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın deplasmanda Çan Gençlik Kalespor´la karşılaşacak. Çanakkale Çan Şehit H.İbrahim Eriç Spor Salonu´nda oynanacak 12´nci hafta mücadelesi saat 14.00´te başlayacak. Müsabakayı Misli.Com Web ve Mobil TV yayınlayacak. Oynadığı 11 maçta 6 galibiyet, 5 yenilgi alan Aydın temsilcisi, 3 galibiyeti bulunan rakibini yenerek 2´de 2 yapmayı hedefliyor.DHA-Spor Türkiye-Aydın
2020-10-26 12:06:50
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