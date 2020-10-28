Efeler’de tiyatro şöleni “Güneyli Bayan” ile sona erdi

Efeler Belediyesi’nin düzenlediği “Kültür ve Sanat Etkinlikleri” kapsamında ilçedeki sanatseverlerle buluşan tiyatro oyunlarının sonuncusu dün akşam sahnelendi. Pınarbaşı Mesire Alanı’ndaki tiyatro şöleni, usta sanatçılar Rutkay Aziz ve Dolunay Soysert’in aynı sahneyi paylaştıkları “Güneyli Bayan” isimli oyunla sona erdi.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, ilçede yaşayan vatandaşları sanat etkinlikleri ile buluşturmayı sürdürüyor. Salgın nedeniyle faaliyetlerini ertelemek veya iptal etmek zorunda kalan tiyatroların maddi ve manevi zorluk yaşadığı dönemde sanat sektörüne destek verilmesi, Efeler halkının kültür ve sanat faaliyetlerinden uzaklaşmaması amacıyla gerçekleştirilen etkinliğe tiyatro severler yoğun ilgi gösterdi. Başkan Atay’ın eşi Güneş Atay ile birlikte izlediği oyunu, Efeler Belediyesi Meclis Üyeleri de seyretti.

Bilgesu Erenus’un Amerikalı yazar Lilian Hellman’ın hayatından uyarladığı ve 1980’lerden bu yana birçok sanatçı tarafından defalarca sahneye konan kült tiyatro oyunu “Güneyli Bayan”, usta tiyatrocular Rutkay Aziz ve Dolunay Soysert tarafından sahnelendi. Oyunda yaşadığı dönemde gösterdiği güçlü duruşuyla kendine hayran bırakan Lillian Hellman'ın rejimin oluşturduğu baskı düzenine karşı savaşı işlendi. Kendini "Aydın çevreden" sayanların, konforları söz konusu olduğunda nasıl da düzenin aydınına dönüştükleri ve bir kadının gerçeğinden vazgeçmeden bu toplumla çekişmesi anlatıldı. Pınarbaşı Mesire Alanı’nda ücretsiz sahnelenen oyun, Efeler halkının büyük beğenisini topladı.

Oyun sonunda Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay ve eşi Güneş Atay oyunculara çiçek takdim etti. Sergiledikleri oyun için Rutkay Aziz ve Dolunay Soysert’e teşekkür eden Başkan Atay, geçtiğimiz ay düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde aldığı onur ödülünü Türk Tabipleri Birliği’ne armağan eden Rutkay Aziz için, “Biraz önce sadece bir sanatçıyı alkışlamadınız aynı zamanda çağdaş bir aydını alkışladınız. Ödülünü Türk Tabipleri Birliği’ne armağan edecek kadar topluma yol gösteren gerçek bir sanatçıyı, insanı, aydını alkışladınız” diye konuştu.

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