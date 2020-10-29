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Emekli memurdan Aydın incirine klipli tanıtım

DHA

Emekli memurdan Aydın incirine klipli tanıtım


Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)AYDIN'da yaşayan yerel sanatçı Eşref Gürpınar (62), incir için türkü besteleyip, klibini çekti. 1 aylık çalışmayla çekilen 'Aydın İnciri' isimli klip, büyük ilgi gördü.
Aydın İl Özel İdaresi'nde memur olarak çalıştığı dönemlerde boş zamanlarında resim ve müzikle uğraşan evli, 2 çocuk babası Eşref Gürpınar, zamanla bu hobisini ilerletti. Emekli olmasının ardından kendini şiir yazmaya, şarkı ve türkü besteleyerek, klip çekmeye adadı. Hatta Gürpınar, daha rahat bir çalışma ortamına kavuşmak için kredi kullanarak bir daire aldı. Odalarından birini 'Yörük Efe Odası' olarak düzenledi. İçini yöresel eşyalarla donattı. Zamanının çoğunluğunu bu odada geçiren Gürpınar, burada şiir yazıp, besteler yapıyor. Kendini aynı zamanda Aydın'ın tanıtımına adayan Gürpınar, daha önce karpuz ile ilgili çektiği klibe bu defa Aydın'ın incirini de ekledi. 'Aydın İnciri' adını verdiği bir klip çekti. Gürpınar, bestesini kendisinin yaptığı türkünün klibinde, Buse Bozan, Güvenç Yıldırım, Nihal Bozan, Murat Akyüzlü, Neslihan Ayyıldız ile vatandaşlara rol verdi. Sosyal medyada paylaşılan klip büyük ilgi gördü.
'ÖMRÜMÜN KALANININ AYDIN'IN TANITIMINA ADADIM'
Ömrünün kalan kısmını Aydın'ın tanıtımına adadığını belirten Eşref Gürpınar, "Pandemi döneminde incirin bağışıklık sistemine iyi geldiği söyleniyordu. Türkiye ve dünyanın diğer ülkeleri, koronavirüs nedeniyle zor bir süreçten geçiyor. Ben de dünyaca ünlü incirimiz için bir şeyler yapma gereksinimi duydum. 'Aydın İnciri' isimli beste yaptım ardından da klibini çektik. Klibimizin tamamlanması bir ay sürdü" dedi.
'İNCİRİN HİKAYESİ ANLATTIK'
Klibin yönetmenliğini yapan Levent Kaplan, "Bu türkü için beni aradıklarında çok heyecanlanmıştım. Eşref Gürpınar'ı, ressamlık yaptığı dönemden de tanıyorum. Birlikte Germencik'in dağ köylerine gittik. Gerçek incirin orada olduğunu tespit ettik. İncirin ne şartlar altında toplandığını, fabrikada nasıl işlendiğinin çekimlerini yaptık. İncirin başından geçen tüm hikayeyi hem sözlerle hem de görüntülerle anlatmaya çalıştık" dedi.
'ÇOK HEYECANLANDIM'
Klipte rol alan oyuncu Buse Bozan da "Ben her projede bu heyecanı yaşıyorum. Büyük küçük hiç fark etmez. 7 yaşından beri tiyatroyla ilgileniyorum sahnelerde de rol aldım. İncir Aydın'ımızın temsilidir. İncirle ilgili güzel bir projede yer aldık. Aydınımızı tanıttık. Aydınla ilgili her projede bulunmaktan gurur duyuyorum" diye konuştu.
'KÖYÜN DELİSİNİ OYNADI'
Klipte rol alan bir başka oyuncu Murat Akyüzlü de, "Klipte, köyün delisini oynadım. Daha önce de birçok projede Eşref Gürpınar ile beraber olduk. Daha önce bana yazdığı bir şarkı için de klip çekmiştik. Bu projede incir için, doğduğum şehir Aydın'a katkı olması için rol alıp, klipte oynadım. İnşallah daha çok klipte birlikte olacağız. İncirimizi, zeytinimiz ve kestanemizi tanıtacağız" ifadelerini kullandı.
AYDIN İNCİRİ'NİN SÖZLERİ
Hem kuru hem tazesi, var mı onun gibisi /Meyvelerin Efesi şu Aydın'ın inciri / Gari demeng gari incir alıveng bari/ Sarılop da şurulop yiyvering gari /Baldan lokumdan datlıGaynanamdan gıymatlı / Zeytinyağ bandırıveng tadı içinde saklı susam ceviz bandırıveng / Tadı içinde saklı gari demeng gari, İncir alıveng bari / Sarılop da şurulop yiyvering gari / Sarılop mor bardacık şu Ege'nin övüncü Aydın'da bir inci  / Dünya da birinci gari demeng gari, incir alıveng bari / Sarılop da şurulop yiyvering gari.
DHA-Genel Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN
2020-10-29 07:24:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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