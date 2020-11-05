Korona virüs, su üstündeki hayatı da olumsuz etkiledi Budaklı: “Denizcilik ve turizm sektörü virüsün bu kadar etkili olacağını beklemiyordu”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Korona virüs, su üstündeki hayatı da olumsuz etkiledi Budaklı: “Denizcilik ve turizm sektörü virüsün bu kadar etkili olacağını beklemiyordu”

İHA

Korona virüs, su üstündeki hayatı da olumsuz etkiledi Budaklı: “Denizcilik ve turizm sektörü virüsün bu kadar etkili olacağını beklemiyordu”

Dünyayı etkisi altına alan ve kış sezonunun başlaması ile birlikte daha da şiddetli yayılmaya başlayan Korona virüsün denizcilik sektörünü de oldukça olumsuz etkilediği belirtildi. Gerek su üstündeki yaşam gerekse denizcilik sektöründe önemli bir yeri olan Su Üstünde Bloğu temsilcisi Eren Budaklı, Korona virüsün su üstündeki yaşama ve denizlerdeki ticaret ve turizme olan etkilerini değerlendirdi.
Deniz ticaretinin gelişmiş olduğu bölgelerde de denizcilik sektörünün virüse karşı hazırlıksız yakalandığını belirten Eren Budaklı, “İlk olarak Çin’de ortaya çıkan virüs bu ülke ile deniz ticareti yapan tüm ülkeleri olumsuz etkilemiş ve ticari faaliyetlerin askıya alınmasına neden olmuştur. Bu yalnızca işin ticari boyutu olmuştur ve daha sonraları turizm konusunda bu durumdan fazlası ile etkilenmiştir. İlk zamanlar yalnızca Çin ile ticari ve turizm ilişkileri tehlikeye girmişken virüsün özellikle Avrupa kıtasındaki yayılımı sebebi ile durum çok daha kötüye gitmiştir. Korona virüsün ilk dönemlerinde bazı önlemler alınsa da bunlar zamanla pek etkili olmamaya başlamış ve çok daha sıkı önlemler ve kısıtlamalar gelmiştir. Bu da her sektörü olduğu gibi denizcilik sektörünü de olumsuz etkilemiş ve nerdeyse tüm faaliyetler durma noktasına gelmiştir” diyerek pandemi sürecinin su üstündeki yaşam ve ticari hayatı da ciddi derecede olumsuz etkilediğini kaydetti.
“İlk etapta kimse durumun bu kadar ciddi olacağını kestiremedi”
İlk defa Çin’de görülen bu virüsün bu kadar hızlı yayılıp tüm dünyayı etkisi altına alacağının ön görülemediğini dolayısıyla ilk etapta kimsenin durumun vahametine fark edemediğini belirten Su Üstünde Bolg yetkilisi Eren Budaklı, “Çin’de virüs ortaya çıktıktan sonra açıkçası kimse durumun bu kadar ciddiye gideceğini düşünmedi ve faaliyetlerine devam etti. Ülkemizde ilk vakanın görülmesi ile denizcilik faaliyetlerinde bazı önlemler alınmış olsa da ne yazık ki bunlar yeterli olmadı. Aslında tüm dünyada bu iş ilk etapta çok ciddi görülmedi ve işin başında büyük önlemler alınmadı. Denizcilik sektöründe de Çin’de ilk virüs çıktığında halen denizcilik faaliyetlerine devam edildi ve sonuç olarak bugün kontrol edilemeyen bir boyuta taşındı. Kısacası Korana virüs sadece karada değil üstündeki genel ve ticari yaşamı da ciddi derecede olumsuz etkiledi” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Emlak vergisi ödemeleri başladı
YEREL HABERLER Emlak vergisi ödemeleri başladı
Büyükşehir Belediyesi’nden 10 Kasım doğa yürüyüşü
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi’nden 10 Kasım doğa yürüyüşü
Kuşadası’nda 3.3 şiddetinde bir deprem daha
YEREL HABERLER Kuşadası’nda 3.3 şiddetinde bir deprem daha
Didim’i zehirleyen şahıs ve ormanda oluşturduğu zehir tarlası tespit edildi Polisin ısrarlı takibi sonucu yakalanan şahıs tutuklanırken, operasyonda 15 bin 586 gram esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Didim’i zehirleyen şahıs ve ormanda oluşturduğu zehir ...
Depremde ölen anneanne ile torunu son yolculuklarına uğurlandı
YEREL HABERLER Depremde ölen anneanne ile torunu son yolculuklarına ...
Depremde hayatını kaybeden nine ve torunu Nazilli’de toprağa verildi
YEREL HABERLER Depremde hayatını kaybeden nine ve torunu Nazilli’de ...
Kuşadası kriz masası depremzedelerin yanında
YEREL HABERLER Kuşadası kriz masası depremzedelerin yanında
Nysa Antik Kenti'nde 2 bin yıl sonra satranç oynandı
YEREL HABERLER Nysa Antik Kenti'nde 2 bin yıl sonra satranç oynandı
Vali Aksoy, Kuşadası’ndaki maliye binasında inceleme yaptı
YEREL HABERLER Vali Aksoy, Kuşadası’ndaki maliye binasında inceleme ...
Kuşadası Belediye Meclisi kurtarma çalışmalarına katılan ekipleri ağırladı
YEREL HABERLER Kuşadası Belediye Meclisi kurtarma çalışmalarına ...
JASAT araç izlerini 7 saat takip etti, hayvan hırsızlarını yakaladı
YEREL HABERLER JASAT araç izlerini 7 saat takip etti, hayvan ...
Vali Aksoy, Kuşadası’ndaki çadırkentte incelemede bulundu
YEREL HABERLER Vali Aksoy, Kuşadası’ndaki çadırkentte incelemede ...
Aydın’da karantinaya uymayanlar yakalandı Korona denetimleri sıkılaştırıldı
YEREL HABERLER Aydın’da karantinaya uymayanlar yakalandı Korona ...
Aydın Valisi Hüseyin Aksoy Kuşadası’nda
YEREL HABERLER Aydın Valisi Hüseyin Aksoy Kuşadası’nda
Vali Aksoy, depremde hasar gören okul binasında incelemede bulundu
YEREL HABERLER Vali Aksoy, depremde hasar gören okul binasında ...
Germencik Beleidye Meclisi’nden ‘yardım’ kararı
YEREL HABERLER Germencik Beleidye Meclisi’nden ‘yardım’ kararı
Aydın Valiliği'nden HES Kodu kararı
YEREL HABERLER Aydın Valiliği'nden HES Kodu kararı
Otobüs kazasında zarar gören demiryolu onarıldı
YEREL HABERLER Otobüs kazasında zarar gören demiryolu onarıldı
Hastanelerde Kovid-19 yoğunluğu Korona virüs belirtileri görülen vatandaşlar test yaptırmak için uzun kuyruklar oluşturuyor
YEREL HABERLER Hastanelerde Kovid-19 yoğunluğu Korona virüs ...
Nazilli Belediyespor evinde galibiyet istiyor
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor evinde galibiyet istiyor
Nazilli Belediyesi eczaneleri dezenfekte etti
YEREL HABERLER Nazilli Belediyesi eczaneleri dezenfekte etti
Aydın’da otobüs kazası Yoldan çıkan otobüs tren yolunu çarparak durabildi
YEREL HABERLER Aydın’da otobüs kazası Yoldan çıkan otobüs tren ...
Yardım malzemesinden çıkan mektup duygulandırdı "Her daim yanınızdayız İzmir"
YEREL HABERLER Yardım malzemesinden çıkan mektup duygulandırdı "Her ...
Kuşadası Belediye Meclisi’nde mobil ikram aracı tartışması Belediye Başkanı Günel “ ihtiyaçtan tasarruf olmaz “ dedi, bu kez tüm üyeler evet oyu verdi
YEREL HABERLER Kuşadası Belediye Meclisi’nde mobil ikram aracı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X