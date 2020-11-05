Nysa Antik Kenti’nde, 2 bin yıl sonra satranç oynandı

Aydın'ın Sultanhisar sınırları içerisinde yer alan Nysa Antik Kenti'nde, öğrenciler 2 bin yıl sonra satranç oynadı.

Aydın İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Türkiye Satranç Federasyonu’nun ortaklaşa düzenlediği "Satranç tarihle buluşuyor, geçmişten geleceğe hamle yapıyoruz" proje kapsamında 29 Ekim Cumhuriyet Kupasında dereceye giren öğrenciler Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından Nysa Antik Kenti'ne bir araya geldi. Geçmişten geleceğe hamle yapan 10 öğrenci Antik tiyatronun basamaklarında birbirleriyle mücadele etti. İl Gençlik ve Spor Müdürü Cenap Fillikçioğlu gerçekleştirilen etkinlikle birlikte öğrencilerin tarihi yakından tanıma fırsatı da bulduklarını belirtti.

"2 Bin yıl sonra yeniden satranç oynandı"

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Filikçioğlu, daha önce diğer ören yerlerinde yaptıkları etkinliği bu defa Nysa Antik Kenti’nde gerçekleştirdiklerini belirterek hem spora hem de tarihi kültürel etkinliklere değer verdiklerini söyledi. Nysa Antik Kenti'nde günümüzden yaklaşık 2 bin yıl önce satranç benzeri taş oyunları oynandığı izlerine rastlandığını uzmanların belirttiğini kaydeden Filikçioğlu, "Burada bir yandan satranç sporunu yaygınlaşmaya diğer yandan da bölge tarihini yeniden yaşatmaya çalıştığımız bir etkinlik gerçekleştirdik. Burada yaklaşık 2 bin yıl önce Roma döneminde taş oyunlarının oynandığını belirtiliyor" dedi.

“Etkinliklerin devamı bekleniyor”

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Öğretim Üyesi ve aynı zamanda Nysa Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Serdar Hakan Öztaner ise, "Buradaki Antik tiyatro yaklaşık 10 bin kişilik bir tiyatro. Yaklaşık 2 bin yıl sonra satranç oyununu burada yaşatmak bizim de hoşumuza giden bir olay. Tiyatrodaki restorasyonun tamamen bitmesinin ardından bu gibi etkinlikleri daha çok yapacağız" diyerek gençlerin spor ile tarihi iç içe yaşamasını sağlayan Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Filikçioğlu'na teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.