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Park yasağı getirildi, vatandaşlar teşekkür etti Duyarsız sürücüler yasağı deldi

İHA

Park yasağı getirildi, vatandaşlar teşekkür etti Duyarsız sürücüler yasağı deldi

Aydın’ın Efeler ilçesinde bulunan Bey Camii önündeki alana park yasağı getirildi. Yasağa uymayan bazı sürücülerin araçlarını tekrar park etmesi “Bu kadar da olmaz” dedirtti.
Efeler’in en işlek yerlerinden olan Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki Merkez Bey Camii, önündeki alana park yasağı getirildi. Özellikle mesai saatleri içerisinde yoğun trafik akışına sahip olan bölgede yol kenarına park edilen araçlar, birçok vatandaşın tepkisine yol açtı. Özellikle satılık araçların park edilmesi sebebiyle de adeta açık hava oto pazarına dönen alana getirilen park yasağından vatandaşlar da memnun kaldı. Getirilen yasak sonrasında artık bölgeye cenaze araçları haricinde hiçbir araç park edemeyecek.
“Yerinde uygulama olmuş”
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile Bey Camii önüne park edilen araçlar gerekli işlemlerin ardından bulundukları yerden kaldırılırken, vatandaşlar da yetkililere teşekkür etti. Fırsatçıların kamu alanlarını gasp ederek ticarete dönüştürdüklerini ifade eden vatandaşlar “Aydın en merkezi noktasını çıkarları için kullan bu fırsatçılar için çok iyi bir uygulama oldu. Özellikle cenazelerin olduğu zamanlarda buradaki trafik durma noktasına geliyor. Gerçekten yerine bir uygulama olmuş, yetkililere teşekkür ederiz” dedi.
“Bazı vatandaşlar yasağa uymadı”
Park yasağının getirilmesinin ardından bazı vatandaşlar yasağa uymayarak araçlarını tekrar park etmeye başladı. Trafik ekipleri sık sık kontroller yapıp, sürücüleri uyarırken bazı vatandaşlar da yasağı umursamayıp araçlarını tekrar park etmesi “Bu kadar da olmaz” dedirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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