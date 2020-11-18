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CHP Aydın’da ‘Kayıp ilanı’ gerilimi Yeni başkan için ‘kayıp ilanı’ veren eski başkan disipline sevk edildi

İHA

CHP Aydın’da ‘Kayıp ilanı’ gerilimi Yeni başkan için ‘kayıp ilanı’ veren eski başkan disipline sevk edildi

Son yıllarda CHP’nin kalesi durumunda olan Aydın’da yerel iktidarı elinde bulunduran CHP’de ‘Kayıp ilanı’ gerilimi başladı. Mevcut İl Başkanı için kişisel sosyal medya hesabından ‘Kayıp ilanı’ veren Barkan Kalınomuz, şimdi de kesin ihraç istemi ile disiplin kuruluna sevk edildiğini belirterek, “Bununla da mücadele edeceğim” dedi.
CHP eski il başkanlarından Baran Kalınomuz, mevcut İl Başkanı Ali Çankır için ‘Kayıp İlanı’ başlığı altında yaptığı paylaşımda “45 yaşlarında, 170 boylarında, esmer, tıknaz,85 kilo civarında siyah gözlü, az yakışıklı CHP Aydın Başkanı aranıyor. Görenlerin insaniyet namına CHP Genel Merkezine bildirmeleri önemle rica olunur” ifadelerini paylaşmıştı. Paylaşım partide ciddi bir gerilime neden olurken, partisi Barkan Kalınomuz’u disipline sevk etti.
Konuyla ilgili yine açıklama yapan ve mücadelesinin devam edeceğini belirten Barkan Kalınomuz, “An itibariyle kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildim. Bu durumu tahmin ediyordum. Benim ihraç edilmem önemli değil, bundan sonra mücadele edeceğim cephenin ne kadar genişleyeceğini tahmin bile edemezsiniz. Neler anlatacağımı da tahmin bile edemezsiniz. Hodri meydan. Herkes ama herkes nasibini alacak. Bakalım neler olacak neler” diyerek mevcut yönetimin yanlış yaptığını ileri sürdü.

“CHP liderini takımdan kovulması gereken teknik direktöre benzetti”
Olaydan sonra açıklamalarına devam eden CHP eski İl Başkanı Barkan Kalınomuz paylaşımlarına “Bir futbolcu bir maçta penaltı kaçırdı diye kulüpten kovulmaz. Ama bir teknik direktör üst üste 9 maç kaybederse o kulüpten derhal kovulur. Hala daha teknik direktör olarak kalması isteniyorsa ya umursamazlık vardır, ya takıma ihanet vardır, ya da iş bilmezlik vardır. Takım küme düşer. Bu durum da zeka sorunu ile açıklanabilir” ifadelerini kullandı.

“İyi ki varım aferin bana”
Açıklamalarında yaptığı paylaşımlar sayesinde CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır’ın sahaya inmesini de sağladığını belirterek, “İl Başkanının kayıp olduğuna dair kayıp ilanım sonuç verdi. Önce beni disipline sevk edebilmek için yönetim kurulunu topladı ve bugün saat 10 da sahaya inerek pazar yeri gezisine başladı. Tek başına ama olsun varsın. Dilerim yönetim kurulu da katılır. İyi ki varım. Aferin bana. Çünkü haklıydım” diye paylaşım yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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