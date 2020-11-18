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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Efeler’e “Acil Afet Haberleşme İstasyonu” kurulacak

İHA

Efeler’e “Acil Afet Haberleşme İstasyonu” kurulacak

Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Efeler’e Acil Afet Haberleşme İstasyonu kurulacağını açıkladı.
Efeler Belediyesi olası bir deprem öncesinde tedbirler almaya devam ediyor. İzmir’de yaşanan deprem sonrasında öncelikli olarak kentin risk haritasını çıkaran Efeler Belediyesi, ilçedeki sivil toplum örgütleri, kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katıldığı toplantıda olası bir depreme hazırlık için ilk adımı atmıştı.
Efeler Belediyesi tarafından dün düzenlenen deprem toplantısında konuşma yapan Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Aydın Şube Başkanı Kaan Çalışkan’ı Efeler Belediyesi’ne davet eden Başkan Atay, bugün TRAC Aydın Şube Başkanı Çalışkan ve Yönetim Kurulu Üyesi Hilmi Duruoğlu’nu makamında ağırladı.
Olası afet anında ve sonrasında GSM operatörlerinin devre dışı kaldığını belirten TRAC Şube Başkanı Kaan Çalışkan, Başkan Atay’a radyo amatörleri ve telsizlerle ilgili bilgiler vererek,“Telsizler sayesinde; depremlerde duyulan canlı sesler aramakurtarma ekiplerine, ambulanslara hızlı bir şekilde bildiriliyor ve anında müdahale ile yüzlerce kişi sağ kurtarılıyor. Anında hasar tespiti yapabiliyoruz. Sadece enkaz alanında değil, enkaz alanı dışında, evi yıkılmamış ancak hasar nedeniyle konutlarına giremeyen vatandaşlara da anında çağrı yapılabiliyor. Oluşturulacak Acil Afet Haberleşme İstasyonu sayesinde deprem gibi olası bir afette kriz masası oluşturulabilecek ve kurumlar arası iletişim kesintisiz olarak sağlanabilecek. İstasyon, sadece afet merkezi olmaktan öte aynı zamanda eğitim merkezi olarak da kullanılabilecek. Bunun yanında istasyonumuz kullanılarak Efeler’e özel etkinlikler düzenlenebilir” dedi.
“İstasyon Pınarbaşı’nda kurulabilir”
Efeler Belediyesi tarafından Acil Afet Haberleşme İstasyonu’nun, binaların olmadığı güvenli bir alanda oluşturulabileceğini belirten Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, “Dün yapmış olduğumuz deprem toplantısında ilçemizde sayıları bir hayli fazla olan amatör telsizci arkadaşlarımızın afet anında iletişim ve koordinasyon sağlanabilmesi için faydalı olacaklarını öğrendik. Bunun üzerine hemen bugün bir görüşme yapmak için kendilerini belediyemize davet ettik. Acil Afet Haberleşme İstasyonu kurmak için fikir birliğine vardık. Pınarbaşı Mesire Alanı’mızın kurulacak istasyon için uygun bir yer olacağını düşünüyoruz. İstasyonumuzda gerekli tüm teknik ekipman bulunacak. 724 aktif olarak çalışacak. Konu ile ilgili gerekli çeşitli tedbirleri hızla alıyoruz. Gönül ister ki, burayı ve afetle ilgili tüm hizmetlerimizi hiç kullanmak zorunda kalmayalım” diye konuştu.

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