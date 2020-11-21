Dualar Muhtarı Canlı, Korona’ya Yenildi

Aydın’ın Nazilli ilçesi kırsal Dualar Mahalle Muhtarı Ahmet Canlı, 49 yaşında virüse yenik düştü. Virüsle 19 gün süren mücadelesini kaybeden Muhtar Ahmet Canlı’nın vefatı Nazilli’yi yasa boğdu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve son günlerde de hızlı artış gösteren Korona virüs salgını nedeniyle ölüm haberleri gelmeye devam ediyor. Nazilli’de de büyük artış gösteren salgın sonrası geçen ay içerisinde yapılan testte pozitif olduğu öğrenilen ve 2 Kasım’dan bu yana Nazilli Devlet Hastanesinde tedavi gördüğü öğrenilen Dualar Mahalle Muhtarı Ahmet Canlı’dan bugün acı haber geldi. Öğlen saatlerinde vefat ettiği öğrenilen çevresince de sevilen Muhtar Canlı’nın vefatı sevenlerini yasa boğdu. Kronik rahatsızlıkları bulunan Muhtar Canlı’nın cenazesi Dualar Mahalle Mezarlığında salgın tedbirleri kapsamında defnedileceği belirtildi.

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