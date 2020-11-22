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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuşadası’nda toplu taşıma araçları denetlendi

İHA

Kuşadası’nda toplu taşıma araçları denetlendi

Korona virüs tedbirleri kapsamında Kuşadası’nda ticari taksiler ve şehir içi dolmuşlar denetlendi.
Tüm dünyayı tehdit eden, binlerce insanın ölümüne yol açan korona virüse karşı denetimler alınan yeni kararlarla sürüyor. Kuşadası’nda İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Belediye Zabıtası bir dizi denetim gerçekleştirdi. Bu kapsamda, Kuşadası’nda faaliyet gösteren toplu taşıma araçlarını, şehir içi dolmuşları ve ticari taksileri denetleyen ekipler, çeşitli uyarılarda bulundu.

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