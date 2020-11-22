Nazilli sokakları dezenfekte ediliyor

Nazilli Belediyesi sokağa çıkma kısıtlaması esnasında kamuya açık tüm alanları, caddeleri, meydanları, parkları, pazar yerlerini ve atm’leri dönüşümlü olarak dezenfekte ediyor.

Aydın Valiliği İl Umumi Hıfzısıhha Kurul'u kararı neticesinde alınan korona virüs yeni tedbirlerine ek olarak tüm ortak alanlar özenle virüsten arındırılıyor. Bu nedenle kısıtlamalar esnasında ve dönüşümlü olarak ortak alanların dezenfektesinde yeni tedbirler alan Nazilli Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri; ana arterleri, caddeleri, bulvarları, pazar yerlerini, nüfus yoğun olan Uzun Çarşı, Belediye Meydanı, İstasyon Meydanı vb. tüm alanları özel olarak geliştirilen korona virüs karşıtı dezenfektan ile temizliyor.

Başkan Özcan korona virüsle mücadelede ekip sayılarını artırdıklarını belirterek, kamuya açık alanlarda mutlaka en az 1 metre sosyal mesafe kuralına riayet edilmesinin önemini vurguladı. Özcan: "Korona illeti ile ilgili en yüksek kayıpların yaşandığı dönemdeyiz. Lütfen kişisel izolasyona önem verelim. Kamuya açık alanlarda tedbirlerimizi artırdık. Kısıtlama zamanlarında ve her daim 444 1 391 nolu Çağrı Merkezimize ulaşabilirsiniz." dedi.

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