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Aydın’da fuhuş operasyonu Yedi adrese baskında, 11 şüpheli yakalandı

İHA

Aydın’da fuhuş operasyonu Yedi adrese baskında, 11 şüpheli yakalandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde düzenlenen operasyonda fuhuşa aracılık eden ve fuhuş yaptığı iddia edilen 11 şüpheli polis tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, fuhuşla mücadele kapsamında uzun süredir takip ettiği 7 adrese bu sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında fuhuşa aracılık eden 3 şahısla birlikte, 3 travesti ve 3 yabancı uyruklu kadının da bulunduğu 11 şüpheli gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli raporları alınan şüphelilerin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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