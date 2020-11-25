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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Virajı alamayan araç tarlaya uçtu, sürücü hayatını kaybetti

İHA

Virajı alamayan araç tarlaya uçtu, sürücü hayatını kaybetti

– Aydın’ın Kuşadası ilçesinde virajı alamayan aracın tarlaya uçması sonucu meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, saat 18.00 sıralarında Söke’den Kuşadası’na seyir halinde olan 61 yaşındaki Cahit Uysak yönetimindeki 09 L 9442 plakalı otomobil, Soğucak yolu üzerinde önünde önündeki virajı alamayarak önce yol kenarındaki hediyelik eşya malzemelerine çarptı, daha sonra tarlaya uçtu. Kazada araç takla atarken, emniyet kemeri takılı olmasına rağmen takla atan araçtaki sürücü Cahit Uysak hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerine polis, sağlık ekipleri ve itfaiye geldi. İtfaiye ekiplerinin ters dönen araçtan çıkardığı sürücü, Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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