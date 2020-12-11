Germencik Belediyesi'nden çalışanlarına toplu iş sözleşmesi

Germencik Belediyesi ve Belediye İş Sendikası arasında belediye şirketi çalışanlarının ücret iyileştirmeleri ve sosyal haklarını içeren toplu iş sözleşmesi imzalandı. 2021 yılını kapsayacak olan sözleşme ile belediye şirketinde istihdam edilen çalışanlara ödenecek olan ücretlere ilişkin düzenlemeler sağlandı.



Belediye İş Sendikası yetkilileri ile bir araya gelen ve sözleşmeye imza atan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, müjdeyi sosyal medya hesabından duyurdu. Öndeş, “Toplu iş sözleşmemi çalışanlarımıza hayırlı ve uğurlu olsun” dedi. Toplu iş sözleşmesi ile ilgili konuşan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş şunları kaydetti; “Belediye İş Sendikası ve belediyemiz arasında 2021 yılında çalışanlarımıza ödenecek ücretler ve sağlanacak sosyal ve mali hakları içeren toplu iş sözleşmesi imzaladık. Gecesini gündüzüne katarak büyük bir eforla çalışan emekçilerimizin enflasyondan zarar görmelerini önlemek ve emeklerinin karşılıklarını almalarını temin etmek amacıyla imzaladığımız sözleşme içerisinde mali ve sosyal hakları ve ücret iyileştirmelerini içeriyor. Tüm çalışanlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Onların mutluluğu her şeyden önemli."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.