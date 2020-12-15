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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Günel, turizm sektörü için destek çağrısında bulundu

İHA

Başkan Günel, turizm sektörü için destek çağrısında bulundu

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, pandemi sürecinden en çok turizm bölgelerinin etkilendiğine dikkat çekerek Hükümet tarafından açıklanan destek paketinin olumlu ancak yetersiz olduğunu belirtti. Hükümeti, turizm sektörünün bileşenlerine yönelik olarak acil tedbir almaya çağıran Başkan Ömer Günel, alınan tedbirlerin yanında ek ekonomik destek paketlerinin hazırlanması gerektiğini ifade etti.
Türkiye’nin turizm başkenti olan Kuşadası, Belediye Başkanı Ömer Günel’in girişimleri ile Kıyı Ege turizm kentlerinin sözcüsü oldu. “Bir turizm kenti olan Kuşadası’nın belediye başkanı olarak Covid 19 salgınının oluşturduğu etki ve sonuçlara yönelik olarak açıklama yapmanın turizm kentleri açısından önemli olduğu inancındayım” diyen Başkan Ömer Günel, bir metin hazırlayarak hükümet ve parlamento nezdinde temaslarda bulunmaya başladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile zoom üzerinden online bir görüşme gerçekleştiren Başkan Ömer Günel, yerel yönetimlerin hizmetlerinin ve harcamalarının arttığı fakat tahsil edilebilir gelirlerinin azaldığı bir süreç yaşandığına dikkat çekerek “Turizm sektörünün 2021 yılından yatırımlarla ve güçlenerek çıkması elzemdir” dedi.
Alınan pandemi tedbirlerinin turizm endüstrisine ciddi bir darbe vurduğunu belirten Başkan Ömer Günel şöyle dedi: “Dün açıklanan esnafa destek paketi, reel olmaktan çok uzaktır. Kira yardımı olarak açıklanan 750 TL Kuşadası ve diğer turizm kentlerinde bir günlük gideri bile karşılamıyor. Turizm; seyahat başta olmak üzere, konaklama, yemeiçme, alışveriş, çevre ve kültürel geziler, eğlence gibi içinde pek çok firmanın hizmet verdiği aktiviteleri ihtiva eden bir endüstridir. Ayrıca bu firmaların destekçisi olan işletmeler, turizm sektörünün geçirmiş olduğu bu ağır dönemi en az onlar kadar hissetmektedir. İşin en önemli tarafı, bu durumun daha ne kadar süreceğinin belli olmamasıdır. Covid19 virüsünün etkileri tüm dünyada kontrol altına alınıp, yaşantımız normale dönmeden, ülkemiz ve Kıyı Ege turizm kentlerimiz için lokomotif gelir kaynağı olan turizmin tekrar hayat bulması ve bu sektörden geçimini sağlayan milyonlarca vatandaşımızın mağduriyetinin sona ermesi maalesef mümkün olmayacaktır. Küresel salgın kontrol altına alınsa bile, turizm kentlerimiz alınan zorunlu virüs önlemleri kapsamında normalleşme sürecinde en son sırada yer alacaktır. Başkan Ömer Günel, pandemi sürecinin ancak birlik ve beraberlik içerisinde atlatılabileceğini belirterek “Diliyorum ki; devletimiz ve milletimizle vereceğimiz ortak mücadele ile bu illetten de ayakta kalarak kurtulalım ve sağlıklı günlerimize geri dönelim” dedi.
Daha önce devreye alınan tedbirler yanında bir an önce ek ekonomik destek paketlerinin hazırlanması gerektiğinin altını çizen Başkan Ömer Günel görüş ve önerilerini şöyle sıraladı: “Turizm endüstrisinde rol alan bütün paydaşların ihtiyaç duyacağı istihdam desteklerinin miktarının ve süresinin artırılması sağlanmalıdır. Turizm endüstrisi içerisindeki işletmelerin nakit ihtiyaçlarını karşılamak üzere teminatsız uzun vadeli ve daha uygun koşullarda kredi verilmesi ve var olan kredi taksitlerinin faizsiz olarak ertelenmesi sağlanmalıdır. Konaklama vergisi 2021 yılı için de alınmamalıdır. Turizm Kentlerinin esnafları için; tüm banka ve sözleşmelerden kaynaklı kredi borçları ile özel ve tüzel kişiler ile kamu kuruluşlarına olan borçlarının 2021 yılı sonuna kadar ertelenmesi veya kolay şartlarla 18 ay ödemesiz uzun vadeli kredilerin sağlanması gerekir. Turizm kenti belediyelerine İller Bankası ve kamu bankalarından 18 ay ödemesiz uzun vadeli kredi teminleri sağlanmalıdır. Turizm kenti belediyelerinin, kış nüfusuna göre hesaplanan bütçe paylarının reel turizm sezonundaki hizmet edilen insan nüfusuna göre arttırılması, kesintilerin 24 ay boyunca yapılmaması ve özel şartlar konmaksızın kredi limitlerinin arttırılması gerekir. Turizm sezonunda belediye hizmet araçlarında kullanılan akaryakıtlarda KDV ve ÖTV alınmamalı, devlet tarafından akaryakıt desteği sağlanmalıdır. Hiçbir meslek örgütü tarafından 2021 yılı için üyelerinden aidat alınmamalıdır. Seyahat ve taşımacılık işletmelerine kayıtlı araçlar 2021 yılı için zorunlu trafik sigortası, MTV gibi ödemelerden muaf tutulmalıdır. Bahse konu kayıtlı araçlar için, Deniz Taşıtlarında olduğu gibi, kullanılan akaryakıtlarda KDV ve ÖTV alınmamalıdır. Belediye Meclis toplantılarımızın olası ertelenmesi durumunda Belediyelerimizin “Online toplantılar ve elektronik imza” ile çalışmalarına devam edebilmesini sağlayacak hukuki zemin hazırlanmalıdır. Önümüzdeki ayların kış ayları olduğu düşünülerek, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaşılması ve sosyal yardımların arttırılması için belediyelerimize devletimizce destek verilmelidir. Turist rehberleri için belirli limitte kredi imkanı oluşturulmuş olsa da bu sene özellikle mesleklerini icra edecekleri uluslararası turizm faaliyetlerinin yapılamayacağı göz önüne alınarak, sağlanacak kredi limitlerinin ve uzun vadeli ödeme planlarının bir kez daha gözden geçirilmesi gerekmektedir. Turizm Katkı Payı ödemeleri 2021 sonuna kadar ertelenmelidir. Firmaların sonraki döneme devreden, yani firmaların devletten alacağı niteliğinde olan KDV tutarlarının iadesi işlemlerinde; miktara bakılmaksızın, sorumlu mali müşavir raporu ile iade edilecek KDV’nin firmaların Stopaj, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, 7256 sayılı kanun kapsamında yapılandırılan borçlara, SGK Prim borçları gibi borçlarına mahsup edilmesi süreci sağlanmalıdır.

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