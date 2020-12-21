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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ADÜ öğrencileri başarıları ile gururlandırıyor

İHA

ADÜ öğrencileri başarıları ile gururlandırıyor

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da gerçekleşen Dünya Kupası’nda serbest stilde Muhammet Nuri Kotanoğlu, finalde karşılaştığı Rus rakibi Akhmed Usmanov’a yenilerek 79 kiloda dünya ikincisi olarak gümüş madalya kazandı. Kotanoğlu, Dünya ikinciliği ünvanını ADÜ’ye hediye etti.
Azerbaycanlı, Romanyalı, Slovakyalı ve Ukraynalı rakiplerini eleyerek turnuvanın son gününde finalde Rus rakibi Akhmed Usmanov’a yenilen Adnan Menderes Üniversitesi öğrencisi Muhammet Nuri Kotanoğlu, gümüş madalyayla 79 kiloda Dünya ikincisi unvanına sahip oldu. Aynı turnuvada Bir diğer ADÜ öğrencisi Cengiz Arslan da bronz madalya ile 72 kiloda grekoromen stilde dünya üçüncüsü olmuştu.
ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, şampiyon öğrenciyi tebrik ederek “Okulumuz ve öğrencimiz adına son derece guru verici bir haber. Hem öğrencimizi hem de şampiyonada birlikte çalıştığı hocalarını kutluyorum. Muhammet daha önce okulumuza Avrupa Şampiyonu olarak gelmişti, şimdi ‘Dünya İkincisi’ unvanıyla geldi. Ben önümüzdeki dönemde daha iyi yerlerde olacağına inanıyorum. Başarılarının devamını diliyorum” dedi.
Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Reşat Kartal öğrencilerin başarılarıyla gurur duyduklarını belirterek, “Fakültemiz ‘Şampiyonların Okulu’ olarak anılıyor, Muhammet gibi gurur duyduğumuz bir sürü şampiyon öğrencimiz var. Geçtiğimiz hafta içinde Cengiz Arslan da dünya üçüncüsü olup bizleri gururlandırmıştı. İnşallah onlar da alttan yetişen kardeşlerine, okul arkadaşlarına hem iyi bir örnek hem de özellikle doğru yönlendirme konusunda iyi birer rehber olacaklar. Başarı bir takım çalışması, biz okulumuzda öncelikle bunu öğretiyoruz ve disiplinin doğru çalışmayla birlikte sporcuyu mutlak başarıya götüreceğini onlara anlatıyoruz. Emeği geçen hocalarımızı ve gururumuz öğrencilerimizi kutluyor, gözlerinden öpüyorum” dedi.
Mindere altın madalya için çıktığını ancak müsabakanın istediği gibi gitmediğini ifade eden Muhammet Nuri Kotanoğlu önümüzdeki süreçte daha iyi dereceler hedeflediğini belirterek; “Gönül isterdi ki ‘Dünya Şampiyonu’ ünvanını Türkiye’ye getirelim ama ikincilik nasip oldu. Önümüzdeki yıllarda ‘Dünya Şampiyonu’ unvanını ülkemize getirmek için elimden gelenin fazlasını yapacağım. Final umduğumuz gibi olmadı. Yine de buna şükürler olsun diyorum. 22 ülkeden sporcular katıldı bu yarışmaya ve ülkemiz kürsüdeki 3 ülkeden bir oldu. Ben ülkemize daha önce Avrupa Şampiyonluğu ünvanını getirmiştim. İnşallah önümüzdeki yıllarda ‘Dünya Şampiyonu’ unvanını da getireceğim” dedi.
Şampiyonada ADÜ’nün önemli dereceler aldığının altını çizen Kotanoğlu, “Grekoromen stilde Aydın Adnan Menderes Üniversitesi farkını ortaya koydu ve üniversitemizden arkadaşlarımız birçok derece elde etti. Hepsiyle görüşme fırsatımız olmasa da gönüllerimiz bir. Hepsini tebrik ediyorum. Ülkemiz ve okulumuz adına büyük bir başarı diye düşünüyorum. Avrupa Şampiyonluğunu okulumuza getirmiştim; dünya ikinciliği unvanı da okulum Aydın Adnan Menderes Üniversitesine armağan olsun. Üzerimde emeği olan hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Sporcu kardeşlerime ve güreşçi arkadaşlarıma da inandıktan sonra başarılmayacak hiçbir şeyin olmadığını ifade etmek isterim. İnşallah Olimpiyat Şampiyonalarında, Avrupa Şampiyonalarında madalyalar getireceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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