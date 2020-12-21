Aydın’da kaçak ava geçit verilmiyor

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Aydın’ın Çine ilçesinde kaçak av yaptığı tespit edilen şahsa idari para cezası uygulanarak işlem yapıldı.

Aydın Doğa Koruma Ve Milli Parklar İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “İlimiz Çine ilçesi Madran Dağı mevkisinde ava kapalı zamanda ve kotasız olarak avlanan şahsa 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefetten işlem yapılmıştır” denildi.

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