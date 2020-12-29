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EFE 8 Jeotermal Enerji Santrali 38 günde devreye girdi Yılda 170 bin hanenin elektriği temiz enerji ile karşılanacak

İHA

EFE 8 Jeotermal Enerji Santrali 38 günde devreye girdi Yılda 170 bin hanenin elektriği temiz enerji ile karşılanacak

Jeotermal enerji üretim alanında yatırımlarını sürdüren GÜRİŞ’in enerji grubu Mogan Enerji Yatırım Holding tarafından, Aydın’ın Germencik ilçesinde kurulan 50 megawatt (MW) gücündeki EFE 8 Jeotermal Enerji Santrali devreye alındı. Yapımı tamamlanarak faaliyete geçen santralde milli kaynaklar kullanılarak üretilen 400 milyon kWs temiz elektrik, yıllık 15 milyon dolarlık gaz ithalatının yerini alarak 170 bin hanenin yıllık elektrik ihtiyacını karşılayacak.

Türkiye’nin öncü enerji şirketlerinden olan GÜRİŞ/Mogan Enerji Yatırım Holding, ülke ekonomisine katkı sağlayacak yerli ve yenilenebilir enerji alanında yatırımlarına devam ediyor. 1958 yılında kurulan ve 1993 yılından itibaren yenilenebilir enerji alanında yatırımlarına devam eden, Türkiye’nin en büyük yenilenebilir enerji yatırımcılarından olan holding, faaliyete geçirmiş olduğu 8’inci Jeotermal Enerji Santrali ile Jeotermal Enerji alanındaki toplam kurulu gücünü 260 MW’a çıkardığını duyurdu.

Ayrıca santralin, türbin ve ilgili tüm ekipmanlarının montajı ve devreye alınmasının 38 günlük bir sürede tamamlandığı ve üretime başladığı belirtildi.

170 bin hanenin bir yıllık elektriğini sağlayacak
Verilen bilgiye göre, Türkiye’nin enerji alanındaki dışa bağımlılığını azaltarak ekonomisine güç katacak yatırım, aynı zamanda sürdürülebilir bir gelecek için de temiz enerji kullanımı artırıyor. 50 MW (2x 25 MW) kapasiteli iki üniteden oluşan santral demilli kaynaklar kullanılarak üretilen 400 milyon kWs temiz elektrik, yıllık 15 milyon dolarlık gaz ithalatının yerini alarak 170 bin hanenin yıllık elektrik ihtiyacını karşılayacak.

“Hedefimiz, kapasite faktörü açısından jeotermal santrallerimizi dünyada birinci konuma yükseltmek”
Santral hakkında bilgi veren Mogan Enerji Yatırım Holding CEO’su Ali Karaduman, “Projelerimizi, bu yıl tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgınına rağmen sürdürdük. Jeotermal enerjide 8’inci santralimiz olan EFE 8 Jeotermal Santrali’nin malzeme sevkiyatının ve montajının tamamlanıp devreye alınmasıyla, elektrik üretimine 38 gün gibi kısa bir sürede başlayarak bu alanda dünya rekoru kırdık. Ülkemize temiz ve yenilenebilir enerji sağladığımız EFE 8 Jeotermal Enerji Santrali ile birlikte yenilenebilir enerji alanında 3.5 milyar kWs, yalnızca jeotermal enerji alanında ise 2 milyar kWs elektrik üretiyoruz. Bugün ülkemizdeki 900 bin hanenin yıllık elektriğini temiz enerji kaynağı olan jeotermal enerjiden karşılıyoruz. Tüm santrallerimizin tasarımını kendi mühendislik ekibimizce yaparak, Türk Mühendisliğini dünyaya tanıtma görevimizi de en iyi şekilde ortaya koyuyoruz. Hedefimiz jeotermal enerji üretiminde kapasite faktörü açısından dünya birincisi olmak”.

Verilen bilgiye göre, aralık ayı içerisinde Bursa İnegöl Keles’deki ULU RES’in (120.4 MW) ilk iki türbininin kabulünü yaptıran holdingin, Ukrayna (32.4 MW) ve Kosova (32.4 MW) yatırımları haricinde yurt içinde 10 Rüzgâr Enerji Santrali (RES), 8 Jeotermal Enerji Santrali (JES) ve 6 Hidroelektrik Santrali (HES) bulunuyor. Toplamda 24 Yeşil Enerji Santrali ile 953 MW kurulu güç kapasitesine ulaşan Holding, ülkemizin artan enerji ihtiyacını karşılamak ve yerli kaynaklardan milli enerji üretmek için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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