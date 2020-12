AK Parti Aydın İl Başkanı Özmen’den yeni yıl mesajı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, yeni yıl mesajı yayımladı.



AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi; “Korona virüs başta olmak üzere birbirinden önemli ve etkisi devam eden gelişmelerin yaşandığı zor bir yılı geride bırakıyoruz. Bu münasebetle 2020 yılını bitirip 2021 yılına girmeye hazırlandığımız bu günlerde, öncelikle yeni yılınızı en içten duygularımla kutluyor, sağlık, mutluluk, huzur ve başarılar diliyorum. Kıymetli hemşerilerim; Türkiye olarak, 2020 yılı içerisinde bir yandan Korona virüs ile mücadelemizi kararlı bir şekilde yürütürken, bir yandan da yatırımları, üretimi ve ticareti de arttırmaya devam ettik. Dünyanın pek çok ülkesinde ekonomiler durma noktasına gelmişken, Türkiyemiz de her gün yeni bir tesisi, yeni bir eseri ülkemize kazandırdık. Büyük ve güçlü Türkiye davamızla dev gibi eserlere imza attık, enerji alanında yaptığımız yatırımların neticelerini müjdelerle karşıladık, mazlum coğrafyaların dertlerine deva olduk. Refah, adalet ve barış için tüm dünyanın yardımına koştuk. Ülkemizden yardım bekleyen hiçbir mazlumu geri çevirmedik. Ayasofya’yı ibadete açtık. Hem bölgemizde, hem sınırlarımızı aşan coğrafyalarda adalet için mücadelemizi sürdürdük. Gerek iki devlet tek millet olarak gördüğümüz Can Azerbaycan’ın istiklal mücadelesine gerekse de salgın sürecinde tıbbi yardım bekleyen tüm ülkelere de aynı şekilde yardım elimizi uzattık. İnanıyoruz ki Türkiye dik duruşuyla, gönül coğrafyasıyla ve aziz milletiyle ay yıldızlı bayrağını her alanda en yükseklere çıkaracaktır. Yeni bir yıla girerken, bir yandan heyecanımız artıyor, bir yandan da umudumuz, gayretimiz, mücadelemiz güç kazanıyor. Yeni ve daha büyük hedeflere doğru kararlılıkla ilerliyoruz. 2021 yılı gerek ülkemiz için, gerekse de Aydınımız için yeni hedeflerin, yeni fırsatların, yeni hizmetlerin, yeni yatırımların yılı olacaktır. Bildiğiniz gibi Aydın’ımıza AK Parti iktidarı olarak son 18 yılda birçok yatırımda bulunduk. Sağlık alanında, ulaşım alanında, eğitim alanında ve benzeri bir çok alanda büyük ölçekte projelerimiz ile yatırımlarımız ortada. Hastaneler ortada, Şehir hastanesi inşaatımız hayırlısı ile başladı, Aydın Denizli Otoyolu, İzmir Aydın otoyolundan sonra büyük bir beklentiydi çok şükür o projemizi de hayalden gerçeğe ulaştırmış olmanın heyecanını yaşıyoruz. Efeler’de AYTER alanına Millet Bahçesi projemiz var, hali hazırda bitme aşamasına gelmiş Nazilli Millet Bahçesi projemiz var. Aydın Adalet Sarayı projemizi de inşallah çok yakın bir zamanda gerçekleştireceğiz. Çine Adnan Menderes Barajı, asırlık bir rüyaydı. Baktığınız zaman bölgeye ciddi bir katkı sağlıyor. Yıllık milyar TL’lerle ölçülen rakamlar ile çiftçimize katkı sağlıyor. Bugüne kadar vermiş olduğumuz birçok vaadimizi bir bir yerine getirmenin huzurunu, heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi inşallah bundan sonra da hedefimiz, ülkemiz, milletimiz ve Aydın’ımız için güzel hizmetlerin devamını sizlerin dua ve desteğiyle sağlamak olacaktır. 2021 yılı, yepyeni ve büyük hedeflere koşan Yeni Türkiye için kilometre taşı bir yıl olarak tarihe geçecektir. Milletimizle beraber, kardeşliğimizle perçinlenerek ve bizi millet yapan değerlerimizi bir şuur halinde kuşanarak bu yıl daha da çok çalışacağız. Bu duygularla 2021 yılının sevginin, kardeşliğin, birlik ve beraberliğin hakim olduğu, hayırlı ve bereketli bir yıl olması dileğiyle, sevgili hemşerilerimin yeni yılını kutluyor, yeryüzü cenneti Aydın’ımız ve Ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Salgına karşı da Hükümetimizin yerinde ve zamanında aldığı tedbirlere uyalım. Sevdiklerimizin ve kendi sağlığımız için evde kalalım, sağlıklı kalalım. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım. Aldığımız tedbirlerle 2021 yılının salgının son bulduğu, sağlıklı bir yıl olmasını diliyorum.



