Didim'de belediye ekiplerinden yeni yıl mesaisi

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Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Didim Belediyesi ekipleri 2021 yılının ilk günlerinde kent genelinde mesaisine ara vermeden devam ediyor.

Didim Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 2021 yılının ilk günlerinde ilçe genelinde çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Didim Belediyesi ekipleri, Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekiplerle ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar kapsamında Altınkum Yalı Caddesi’nde istinat duvarı yapımı gerçekleştiriyor.

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