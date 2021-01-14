Korona virüs aşıları Karacasu'ya ulaştırıldı

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs ile mücadele için Türkiye'ye getirilen ilk parti aşıların bir bölümü Aydın'ın Karacasu ilçesine de ulaştırıldı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Çin'den alınan Korona virüs aşısı illere dağıtıldı. Aydın'ın Karacasu ilçesine gönderilen aşılar ilçeye ulaştı. Aşılar, yetkililer tarafından Karacasu Devlet Hastanesi'nde muhafaza altına alındı. Dün akşam aşıya acil kullanım onayı verilmesinin ardından ilk aşıyı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya yapıldı. Bilim Kurulu üyeleri ile birlikte aşı olan Bakan Koca, "Ben öncelikle bu aşılama çalışmasının, programının milletimize hayırlar getirmesini diliyorum. Daha öncede tünelin ucunda ışık gördük demiştim. Bugün aşının dünyada başlamasıyla birlikte bu ışığı görmüştük daha önce. Önümüzdeki günlerin aydınlık olacağına inanıyorum. Milletimize, memleketimize hayırlı olmasını diliyorum. Herkesin de mutlaka aşı olması gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Bu hastalıktan korunmanın en büyük yollarından biri aşı. Aşıyı mutlaka yaptırmamız gerekiyor" ifadesini kullandı.

İlk aşıların yapılmasının ardından bugün itibari ile Karacasu'da da sağlık çalışanları başta olmak üzere vatandaşlara aşılamanın yapılacağı bildirildi.



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