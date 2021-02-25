ADÜ Rektörü Aldemir, Yeni Nesil Hastane Kompleksi’nde incelemelerde bulundu

Kendi mesajıyla 15 milyar dolardan oldu

Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, inşaatı devam eden Yeni Nesil Hastane Kompleksini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

İncelemelerde Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Meşe, ADÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Serkan Öncü, Yapı İşleri Teknik Daire Başkanı Adem Yavuz Avşar ve Hastane Başmüdür v. Numan Fikret Demirci bulundu.

Beş kattan oluşan binada, 27 bin metrekare alanda devam eden yapım çalışmaları hakkında bilgi alan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Yeni Nesil Hastanenin Türkiye’de örnek teşkil edecek bir donanımda hazırlandığını belirtti.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Yeni Nesil Hastanemizin teknolojik kapasitesi, konfor düzeyi incelendiğinde Aydın için bir gurur kaynağı olacağını düşünüyoruz. Ülkemize ve Aydın’a hayırlı uğurlu olsun” dedi.

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