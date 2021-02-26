Kuşadası çarşılarına bir ayda 8 bin 760 metrekare doğal taş döşendi

Kuşadası Belediyesi’nin Aydın Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde kentin turistik çarşılarında başlattığı alt ve üst yapıyı yenileme çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Bu kapsamda yürütülen altyapı yenileme çalışmalarında sona gelindi. Bölgeye Kuşadası Belediyesi tarafından 3 bin 500 metre yağmur suyu hattı, Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından ise 3 bin 600 metre içme suyu hattı döşendi.

Kuşadası Belediyesi’nin öncülüğünde kentin turistik çarşılarında başlatılan yenileme çalışmaları aralıksız sürüyor. Altı noktada 7/24 esasına göre yürütülen çalışmalar 4 farklı kurumun iş birliğiyle yürütülüyor. Bölgede yürütülen alt yapı yenileme çalışmaları son aşamaya geldi. Bu kapsamda Barlar Sokağı, Bülent Çağatay, Sevgi, Öge, Sabucalı sokaklar ve Kahramanlar ve Sağlık caddelerinin internet, telefon, elektrik, su ve kanalizasyon alt yapıları bütünüyle yenilendi. Bölgeye Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 bin 500 metre yağmur suyu hattı, Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekipleri tarafından ise 3 bin 600 metre içme suyu hattı döşendi. Turistik çarşılarda altyapı yenileme çalışmaları Barbaros Hayrettin Paşa Bulvarı’nda yürütülen elektrik hattı döşeme işleminin ardından sona erecek.

Altyapı yenileme ve beton döküm işlemleri tamamlanan cadde ve sokaklara Kuşadası Belediyesi tarafından kentin tarihi dokusuna uygun doğal taş döşeniyor. Kahramanlar ve Sağlık caddelerinde devam eden taş döşeme işlemi Sevgi, Bülent Çağatay ile Sabucalı sokaklarda sona erdi. Taş döşeme işlemi Barbaros Hayretin Paşa Bulvarı, Barlar Sokağı ile Öge Sokak’la devam edecek. Turistik çarşılara 1 ay içerisinde 8 bin 760 metrekare doğal taş döşendi. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte turistik çarşılara 30 bin metrekarelik doğal taş döşenmiş olacak. Alt ve üst yapı çalışmalarının ardından çarşıların aydınlatma sistemleri yenilenerek işletmelerin cephe ve tabela düzenlemeleri birbiriyle uyumlu hale getirilecek.

"Barlar Sokağı’nda çalışmalar tamamlanmak üzere"

Kuşadası Belediyesi’nin turistik çarşılarla eş zamanlı olarak yenileme işlemine başladığı Barlar Sokağı’nda da çalışmalar son aşamaya geldi. Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi ekipleri koordinasyonunda sürdürülen çalışmalar kapsamında Barlar Sokağı’nın elektrik, internet, telefon, su ve kanalizasyon hatları yenilendi. Beton döküm işlemi de tamamlanan sokağa önümüzdeki günlerde doğal taş döşenmeye başlanacak. Peyzaj tasarımı ve aydınlatma sisteminin yenilenmesi ile tamamlanacak çalışmaların ardından Barlar Sokağı eski ışıltılı günlerine kavuşacak.

"Vatandaşlar çalışmalardan memnun"

Bölgede ikamet eden vatandaşlar ile çarşı esnafı Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi’nin iş birliği içerisinde yürüttüğü çalışmalardan memnun olduklarını belirti. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in kentin çehresini değiştirdiğini ifade eden bölge sakinleri, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na çalışmalara verdiği destekten dolayı teşekkür etti.



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