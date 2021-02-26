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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Çerçioğlu’ndan Aydınlı şoförlere destek sözü

İHA

Başkan Çerçioğlu’ndan Aydınlı şoförlere destek sözü

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile birlikte Aydınlı şoförlerin taleplerini dinleyerek “Ne sorununuz varsa bizler yanınızdayız ve hizmetinizdeyiz” dedi.
Pandemi sürecinde ekonomik sıkıntı yaşayan esnafların temsilcileri ile bir dizi görüşme yapan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in son durağı Aydın Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi oldu. CHP Aydın Milletvekilleri’nin de yer aldığı ziyarette kooperatif üyeleri ve şehiriçi şoförlerinin talep ve sıkıntıları görüşüldü. Gerçekleştirilen ziyaretten memnuniyetini dile getiren Aydın Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın, pandemi süreci boyunca kendilerine destek olan Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti.
“Halkımız güvenle araçlarımızı kullanabilir”
Pandemi sürecinde kooperatif olarak şehiriçi minibüsleri ve şoförler için alınan tedbirler hakkında bilgi veren Aydın Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın; “Hergün sabahları şoförlerimiz seferlerine çıkmadan önce ateşleri ölçülüp, HES Kodları sorgulanıyor, ondan sonra direksiyon başına geçiyorlar. Yine tüm araçlarımızda dezenfektanlarımız mevcuttur. Araçlarımız da sık sık Büyükşehir Belediyesi’nin şantiyesinde Büyükşehir ekipleri tarafından ücretsiz ilaçlanmaktadır. Yani halkımız güvenle araçlarımızı kullanabilirler. Büyükşehir Belediye Başkanımıza da özellikle şoförlerimize gıda paketleri ve hediye çekleri konusunda teşekkür ediyorum. Sadece bize değil diğer esnaflarımıza ve çiftçiye varana kadar desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Çünkü o çiftçimiz para kazanırsa bizler para kazanırız. Yani hepimiz zincirleme birbirimize bağlıyız. Diğer esnaflarımızın yüzü gülerse bizim de yüzümüz güler” dedi.
Başkan Yalçın, şoförlerin taleplerini aktardı
Ziyarette kooperatif olarak şoförlerin talep ve sıkıntılardan bahseden Yalçın; “Geçen yıl pandemi başlangıcında Büyükşehir Belediye Meclisimiz ve başkanımızla birlikte 2 aylık belediye aidatlarımızın alınmamasını sağlamıştık. Fakat hiç kimse pandeminin bu kadar uzun süreceğini tahmin etmemişti. Bu sebeple başkanımızdan önümüzdeki meclisimizde bu konunun tekrar gündeme getirilmesini talep ediyoruz. Bunun dışında zam talebimiz olacak. En son 2 yıl önce bir zam almıştık. Ancak mazotun haricinde diğer masraflarımızın yüzde yüz hatta yüzde 200 oranına varan artışları oldu. Örneğin sigorta da yüzde 60 artış oldu. Çevre illerimizde de en Manisa’daki zam da ücretler 3,50 TL oldu. Bizler de bu konuda yardımınız olursa çok seviniriz. Daha öncede kasislerin belirgin olmamasından dolayı ilettiğimiz talep doğrultusunda bütün kasislere kedi gözü takıldı bu konuda da çok teşekkür ederiz” dedi.
“Her zaman hizmetinizdeyiz”
Şehiriçi şoförlerinin taleplerini dinleyen ve her zaman esnafın yanında olduklarını ifade eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, şoförlere seslenerek, “Zaman zaman başkanlarımız ile bir araya geliyoruz, sizlerin sıkıntı ve taleplerini bizlere iletiyorlar. Okan Başkanımızın aidatlar ile ilgili talebini önümüzdeki ay gündeme alırız. Ne sorununuz varsa bizler yanınızdayız ve hizmetinizdeyiz. Hiçbir endişeniz olmasın. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Başkanlarımız da sürekli sizlerin isteklerini bizlere aktarıyorlar. Biz de bunları gerçekleştiriyoruz. Bu pandemi sürecinde Allah hepimize kolaylıklar versin” dedi.
“Heyecanlanıyorum”
Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin, CHP tarafından önem verilen ve gurur duyulan bir büyükşehir belediyesi olduğuna dikkat çeken CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise, “Aydın Büyükşehir Belediyemiz, 3 milletvekilimiz ve İl Başkanlığımızla birlikte son derece uyumlu bir çalışma halindeler. Bu pandeminin en büyük mağduriyeti, esnaflar cephesinde yaşandığını hepimiz biliyoruz. Esnaf odalarını ziyaret etmek ve esnafların temsilcileri ile görüşmek bizim için çok önemli. Biraz önce 17 oda başkanımız ile bir araya geldik. Uzun ve verimli bir toplantı oldu. Mutlaka Aydınlı şoförlerimizle de görüşmemiz gerekiyordu. Genelde bir yerde bir sorun varsa başkanlar, partisinin yöneticilerini oraya götürmez, oradan kaçar ama Başkan Çerçioğlu aksine oraya gidelim, dinleyelim ve önümüzdeki günlerde de katkı sağlayalım diyerek özellikle buraya gelmek istedi. Burada da başkanın kendisine ve ekibine olan özgüveni ortaya çıkıyor. İkinci ise bir sorun olsa dahi bunu karşılıklı yapıcı şekilde çözme iradesine oda başkanlarının katkı sağladığı gözüküyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi pandemi desteği sürecinde 10 milyon TL ayırabilmiş bu işe. Bir bakıma çok büyük para ama devletin gücünün yanında devede tüy bile değil. Oysa sadece 10 milyon TL ile kaç kişinin evine et girdi, kaç kişinin karnı doydu. O yüzden heyecanlanıyorum, CHP iktidar olursa gerçekten bambaşka Türkiye görmemiz mümkün” dedi.
Gerçekleştirilen ziyarete CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun yanı sıra CHP Aydın Milletvekilleri, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç ve partililer ile kooperatif üyeleri katıldı.

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