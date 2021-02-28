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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Kaplan’dan ‘Cincin Mahallesi’ talimatı

İHA

Başkan Kaplan’dan ‘Cincin Mahallesi’ talimatı

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Cincin Mahallesi’ne gerçekleştirdiği ziyarette, mahallede program dahilinde hayata geçecek olan çalışmalara dönük yerinde incelemelerde bulundu.
Koçarlı’da hafta içindeki yoğun mesaisinin ardından hafta sonunu da mahallelerdeki yatırım ve çalışmaları yerinde incelemek ve mahalle muhtarlarıyla birebir temaslarda bulunarak talepleri dinlemeye ayıran Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, son olarak Cincin Mahallesi’ne ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette mahallede yapılacak olan çalışmalar hakkında yerinde incelemelerde bulunan Başkan Kaplan, bölgeden geçen Cincin Deresi’nin komple bakım ve temizlikten geçirilmesi için de belediye ekiplerine talimat verdi.
Ziyarette Cincin Mahallesi’nin ihtiyaç duyulan tüm alanları için beraberindeki belediye meclis üyeleriyle birlikte incelemeler yapan Başkan Kaplan, Cincin Mahalle Muhtarı Ergün Erdoğan ile Cincin Süt Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Serindağ’a da ziyaret gerçekleştirdi. Belediye taşınmazı üzerinde bulunan Cincin Süt Kooperatifi’nin Yönetim Kurulu Başkanı Serindağ’dan, halihazırdaki salgın koşullarında kooperatifin işleyişi hakkında da bilgi alan Başkan Kaplan, Koçarlılı üreticiler için belediye olarak her türlü desteğe de hazır olduklarını kaydetti. Mahalle sakinlerinin talebi üzerine bölgeden geçen derede de incelemelerde bulunan Başkan Kaplan, en kısa sürede derenin temizlik ve bakımının yapılacağını ve daha güzel bir görünüme kavuşturulacağının sözünü verdi.
İncelemeler esnasında mahalle sakinlerinin de hallerini hatırlarını sorarak taleplerini dinleyen Başkan Kaplan, “İşimiz çok, hedefimiz büyük, hayallerimiz ortak, sevdamız Koçarlı. Mahallemizin ihtiyaç duyulan tüm alanları için ekiplerimize gerekli talimatı verdik. İlçemize değer katmaya mahallerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. İlk etapta en kısa sürede bölgeden geçen derenin bakım ve temizliğini yapacağız. Muhtarımızın bize ilettiği diğer talepleri de program dahilinde belediye ekiplerimiz yerine getirecekler” diye konuştu.
Muhtar Erdoğan, Kooperatif Başkanı Serindağ ile vatandaşlar, Cincin Mahallesi’nde kapsamlı çalışma başlatılması talimatını veren Başkan Kaplan’a teşekkür etti.

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