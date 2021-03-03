Aydın’da Şubat ayında 355 trafik kazası meydana geldi

Aydın’da Şubat ayı içerisinde 171’i maddi hasarlı, 184’ü yaralamalı olmak üzere 355 trafik kazası meydana geldi.

Aydın Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Trafik güvenliğinin arttırılması ve korunması için Valiliğimizin gözetim ve denetiminde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından 2021 yılı Şubat ayı içerisinde toplam 150 bin 306 araç kontrol edilmiş olup, bunlardan kusurlu bulunan 16 bin 543 araca 9 milyon 348 bin 456 TL para cezası tatbik edilmiştir. Şubat ayı içerisinde yapılan denetimler sonucu kusurlarından dolayı 370 sürücü ve 1654 araç trafikten men edilmiş, 278 sürücünün ehliyetine el konulmuştur. Alınan tüm bu etkin önlemlere rağmen; trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle 2021 Şubat ayı içerisinde İlimiz sınırlarında toplam 171 maddi hasarlı, 184 yaralamalı olmak üzere toplam 355 trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalarda toplam 260 vatandaşımız yaralanmıştır. Valiliğimizce, ilimizde trafik güvenliği ve vatandaşlarımızın can ve mal emniyetinin daha etkin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirler arttırılarak aynı kararlılıkla ve gayretle sürdürülecektir. Trafik kurallarına uyan, trafik düzeninin sağlanmasına ilgi ve destekleriyle katkı sağlayan değerli vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Trafik kazalarının azalması için sürücü ve vatandaşlarımızın da, daha duyarlı olmaları, özellikle hatalı şerit değiştirmemeleri, alkollü araç kullanmamaları, kural ihlali yapanların ise 155 ve 156 nolu Polis ve Jandarma telefonlarına ihbar edilmeleri hususlarında vatandaşlarımızın bilgisine, desteklerine büyük ihtiyaç vardır” denildi.

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