Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur, Türkiye büyüme rakamlarını değerlendirdi

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 4’üncü çeyrek Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Küresel ölçekte tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid19 salgınına rağmen Türkiye Ekonomisi, 2020 yılını yüzde 1,8’lik büyümeyle tamamladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye ekonomisinin 4.çeyrekte yüzde 5,9 yıl geneline bakıldığında ise yüzde 1,8’lik bir büyüme görüldüğünü belirtti.

TÜİK tarafından açıklanan Türkiye Ekonomisi büyüme rakamlarını değerlendiren Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, dünya ve ülke ekonomisinin salgından etkilendiği 2020 yılı içerisinde Türkiye’nin 2020 yılını yüzde 1,8’lik bir büyüme ile kapatmasının özümsenecek bir başarı olduğunu belirtti.

Başkan Çondur, “ Ülkemiz ekonomisi, 2020 yılında salgının gölgesinde güçlü bir sınavdan geçmiştir. Bu salgın sürecini sorunsuz atlatmak adına alınan önlemler, teşvik ve desteklemeler ekonomide iyimser bir tablo çizmiştir. Bundan sonraki adım ise bu büyümeyi sürdürülebilir kılmaktır. Güçlü ekonominin temeli üretim, yatırım, istihdam ve ihracattan geçer. Bu sebeple istikrarlı bir büyüme için yatırımları teşvik eden, üreticiyi ve tüccarı destekleyen ekonomik reformlara öncelik verilmelidir. Türkiye ekonomisinin 2021 yılında üretim ve ihracat ile daha da güçleneceği kanaatindeyiz” dedi.

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