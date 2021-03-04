Koçarlı’da Şenköy Camii 37 yıl sonra yenileniyor

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Şenköy Mahallesi’nde bulunan Şenköy Camii’nde belediye ekipleri tarafından geçtiğimiz hafta başlayan tadilat çalışmalarını yerinde inceledi. Yaklaşık 37 yıldır kapsamlı

tadilattan geçmeyen Şenköy Camii’nin en kısa zamanda yenileneceğini açıklayan Başkan Kaplan, “Şenköy’e ne yapsak azdır” dedi.



Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Koçarlı’ya bağlı Şenköy Mahallesi’nde 1984 yılında yapılan ve yaklaşık 37 yıldan bu yana kapsamlı bir tadilat yüzü görmeyen Şenköy Camii için belediye ekiplerini seferber etti. Aydın Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) işbirliğiyle meydan düzenlemesi ve güzelleştirmesinin de yapılacağı cami tadilatı kapsamında, 6 yıldır çözüme kavuşturulamayan istinat duvarı ihtiyacına da cevap vereceklerini söyleyen Başkan Kaplan, caminin iç kısmındaki boyama çalışmalarıyla aciliyet gerektiren düzenlemelerin 10 Mart’ta idrak edilecek olan Mevlid Kandili öncesine yetiştirilmesi talimatını verdi.



Beraberindeki Şenköy Mahalle Muhtarı Selahattin Cenger ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleriyle 1 haftadır hummalı bir şekilde devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Kaplan, cami tadilatıyla ilgili yaptığı açıklamada, bay ve bayan tuvaleti düzenlemesiyle birlikte cami içinde ayrıca yeşil alan oluşturulacağını da belirtti. Açıklamasında, “Yüce Kitabımız Kuranı Kerim’de Allah’ın evi olarak anılan cami ve mescitlerimizin yenilenmesi ve bakımı, bizim için aynı zamanda bir ibadet hükmündedir” diyen Başkan Kaplan, “Şenköy Camii’nde YİKOB işbirliğiyle devam eden düzenleme çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. İstinat duvarı ve taş tahkimat çalışmalarında ay sonu itibariyle sona geleceğiz. Ayrıca camimizin içerisine parke taşı döşeyerek bank grupları da koyacağız. İstinat duvarı çalışmaları kapsamında alan düzenlemesiyle birlikte zemin de heyelana karşı güçlendirilecek. En kısa zamanda öncelikli olarak camimizin iç boyamasının yanında halılarımızın temizliği ve yenilenmesini de sağlayacağız” dedi.



Belediye ekiplerine 37 yıl sonra kapsamlı tadilat yüzü gören Şenköy Cami’nin önünde şadırvan, sebil ve abdest yeri düzenlemesiyle birlikte yağmura karşı tente koyulması talimatı da veren Başkan Kaplan’a, Muhtar Cenger ile mahalle sakinleri teşekkür etti.



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