KUTO Başkan Serdar Akdoğan’dan uyarı “Kurallara uyalım, işletmelerimizi açık tutalım“

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, 2 Mart’tan itibaren geçilen kontrollü normalleşme süreciyle birlikte Kuşadası'nın orta risk grubunda bulunduğunu hatırlatarak, tüm işletmelere kurallara uyulması için çağrı yaptı.



Korona virüs salgının henüz son bulmadığını hatırlatan Başkan Akdoğan, uzun süredir kapalı olan işletmelerin açılmasının sevindirici olduğunu söyledi. Bu konuda taleplerini devamlı olarak ilgili mercilere ilettiklerini hatırlatan Akdoğan, "Kısıtlamaların kontrollü olarak kaldırılması hepimizin aldığı tedbirlerle oldu. Ama ne yazık ki Covid19 hala aramızda, tehlike ve kapanma riski geçmiş değil. Bu süreçte işletmelerimizin açık kalması için hepimizin, işletmelerin, çalışanların, ailelerimizin, yakın çevremizin, misafirlerimizin kurallara uyarak, hassasiyet göstermeleri çok önemli. Özellikle Kasım ayından bu güne kapalı olan yemeiçme sektörünün belli kurallar çerçevesinde açılmasına üyelerimiz adına çok mutlu olduk. Kontrollü başlayan bu süreçte sarı renk ile orta risk grubunda yer alıyoruz. Rengimizin kırmızıya dönmemesi için ilçemizde ve tüm Aydın ili bazında hassasiyet göstermemiz gerekiyor. Ekonomimizin can damarı turizm olan ilçemizde 2020 kayıp bir sezon, 2021 sezonuna sahip çıkmamız ise alınan kararlar doğrultusunda kurallara uymamızdan geçiyor. İşletmelerimizin kapatılmaması için tüm üyelerimizin, sektörlerine yönelik alınan tedbirlere ve maskemesafehijyen kurallarına uyarak hizmet vereceğine eminim" dedi.



KUTO Başkanı Akdoğan, aşılamayla, alınan genel ve bireysel tedbirler ile salgının kontrol altına alınabileceğini belirterek, Kuşadası’na gelen misafirlerin kurallara uyması ve ilçe dışına çıkanların seyahatlerinde dikkatli olması gerektiğinin de altını çizerek, “Sağlıkta ve ekonomide çok sarsılsak da yaklaşan turizm sezonuyla ve işletmelerin açılmasıyla birlikte umudumuz artıyor. Kurallara uyarak bu umudu daha arttıralım” diye konuştu.



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