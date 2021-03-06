Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Aydın’a 352 milyonluk ödenek

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından eğitim yatırımları kapsamında 20212022 yılları için Aydın’a 352 milyon TL ödenek ayrıldı.

Aydın genelinde yapılması planlanan 22 yeni okul için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ayrılan ödenekler belli oldu. Aydın’ın Germencik ilçesinde bulunan Ortaklar Fen Lisesi ziyareti sırasında müjdeyi veren AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, eğitim yatırımları kapsamında 20212022 yılları için Aydın’a 352 milyon TL ödenek ayrıldığını belirtti. Her dönem en büyük kaynağı eğitime ayırdıklarına dikkat çeken Savaş; “Eğitim, en temel önceliğimiz” dedi.

AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, “Aydın’ımıza 2021 ve 2022 yılları eğitim yatırımları kapsamında; anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise olacak şekilde 22 yeni okul yapımı için 352 Milyon TL ödenek ayrılmıştır. Eğitim en temel önceliğimiz. Bunun için her dönem en büyük kaynağı eğitime ayırmaya devam ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

“Savaş, ikinci müjdeyi verdi”

Aydın’ın önemli proje okullarından olan Ortaklar Fen Lisesi’ni ziyaret eden AK Parti’li Savaş, okul genelinde incelemelerde bulundu. Ziyaret sırasında ikinci müjdeyi de veren AK Parti’li Savaş, okul içerisinde bulunan mevcut pansiyonun yerine 200 yataklı yeni pansiyonun ihalesinin önümüzdeki aylarda yapılacağını belirtti. İhale sonrasında en kısa sürede inşaata başlanacağını ifade eden Savaş; “İlimizde bulunan önemli proje okullarından biri olan Ortaklar Fen Lisesini ziyaret ettik. Bu vesileyle okulumuz bünyesinde bulunan mevcut pansiyonun yerine 200 yataklı yeni pansiyon yapım ihalesinin önümüzdeki ay yapılarak inşaatına en kısa süre içinde başlanacağı müjdesini paylaştık. Teori ve uygulamayı bir arada öğrenme imkanı sunan okullarımızda, evlatlarımız aldığı nitelikli eğitimlerle, geleceklerini daha etkin ve verimli tasarlayacaklardır” dedi.

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