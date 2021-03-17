Aydın İl Milli Eğitim, Erasmus akreditasyonuna sahip kurumlar arasına girdi

Erasmus programı tarafından akredite edilen Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü, proje başvurusu yapmadan okullarla kuracağı konsorsiyum ile yapacağı etkinlikler için Ulusal Ajans’tan hibe desteği alabilecek.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 20212027 yılları arasında, konsorsiyum lideri olarak Aydın’daki okulların ihtiyaçlarına göre planlayacağı projelerin ayrıntılı planlarını yazmaya gerek kalmadan, her yıl yeni hareketlilik faaliyetleri için kolayca fon talep edebilecek, daha çok okul, öğretmen ve öğrenciye erişim sağlayarak proje etkinliklerinden faydalanmalarına katkı sağlayacak. Bu etkinlikler aynı zamanda uluslararası platformlarda da gerçekleştirilebilecek.

Aydın İl Milli Eğitim’den yapılan açıklamada, “Önümüzdeki 7 yıllık süreçte amacımız, konsorsiyum lideri olarak Aydın ilinde özellikle daha önce Erasmus+ programlarından faydalanmamış okullarımıza destek olmak, konsorsiyum ortağı alarak yurt içinde ve yurt dışında yapılacak etkinliklere aktif olarak dahil olmalarını sağlamaktır. Akredite çalışmalarında emeği geçen tüm yönetici ve öğretmenlerimize teşekkür eder, başarılı çalışmalarının devamını dileriz” denildi.

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